Mundial 2026: los planes de las sedes y FIFA ante el calor extremo 

La realización del Mundial 2026 durante los meses de junio y julio en Norteamérica representa un desafío logístico sin precedentes, no solo por la cantidad de selecciones participantes, 48, sino también por la época del año en que se celebrará donde se esperan altas temperaturas en algunas sedes.

Según un reporte detallado de The Independent, 14 de las 16 sedes en México, Estados Unidos y Canadá enfrentan niveles de temperatura que, según estudios, podrían poner en riesgo la salud de jugadores, aficionados y trabajadores. Por ejemplo, en Dallas, Houston y Monterrey podrían alcanzar temperaturas de bulbo húmedo superiores a los 32°C, un umbral crítico donde el cuerpo humano lucha por enfriarse.

Ante este panorama, la FIFA y las autoridades locales han puesto en marcha planes de contingencia para evitar golpes de calor y deshidratación tanto entre los jugadores como en los aficionados que asistan a los estadios así como a las distintas sedes de eventos alrededor del Mundial 2026.

Estrategias de FIFA y medidas en las sedes

Para proteger a los futbolistas, la FIFA ha implementado medidas obligatorias que incluyen pausas de hidratación de tres minutos a mitad de cada tiempo, independientemente de las condiciones climáticas aparentes.

Además, se han ajustado los calendarios para evitar los horarios de mayor radiación solar en estadios abiertos. Recintos como el BC Place en Vancouver y el estadio de Dallas ofrecen una ventaja competitiva al estar totalmente cubiertos y contar con sistemas de climatización, mientras que en sedes como Santa Clara, California, los partidos se han programado exclusivamente para la tarde-noche.

Vancouver: Instalará estaciones de nebulización y fuentes de agua temporales a lo largo de las rutas del torneo.

Instalará estaciones de nebulización y fuentes de agua temporales a lo largo de las rutas del torneo. Dallas y Seattle: Desplegarán zonas de enfriamiento con autobuses con aire acondicionado y carpas médicas equipadas con bolsas de inmersión en hielo para casos críticos de insolación.

Expertos citados por The Independent señalan que estas medidas podrían ser suficientes por ahora, pero advierten que, debido al calentamiento global, la estructura de futuros Mundial podría tener que adaptarse drásticamente.