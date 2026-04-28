Los Emiratos Árabes Unidos (EAU), anunció que saldrán de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), a partir del 1 de mayo, con motivo de proteger su “interés nacional”, según indicaron en un comunicado.

Los EAU son uno de los mayores productores de petróleo del mundo, y dejará la OPEP y la OPEP+.

"Esta decisión refleja la visión estratégica y económica a largo plazo de Emiratos Árabes Unidos y la evolución de su perfil energético, especialmente la aceleración de las inversiones en la producción energética nacional”, se puede leer en la comunicación del Ministerio de Energía de los EAU.

Además, señalan que la decisión sigue una revisión de la política de producción y la capacidad futura, que se basa en los intereses nacionales para contribuir, de manera efectiva a las necesidades del mercado.

Destacan que, debido las interrupciones en el Golfo Arábigo y el Estrecho de Ormuz, sigue afectando la dinámica de la oferta, las tendencias indican a que habrá un crecimiento sostenido de la demanda mundial de energía a mediano y largo plazo.

Por lo que, el sistema energético del mundo, aún depende de que el suministro sea flexible, fiables y asequible.

“Los EAU han invertido para satisfacer la demanda de forma eficiente y responsable, priorizando la estabilidad, la asequibilidad y la sostenibilidad.”

Emiratos Árabes Unidos anuncian salida de la OPEP y OPEP+ en mayo AFP

Para los EAU, esta decisión es una evolución de las políticas que han impulsado, con lo que buscan mejorar, y responder a la s dinámicas de mercado, al tiempo que seguirán contribuyendo a la estabilidad, de una manera responsable.

Con la salida de la OPEP, el comunicado deja claro que los EAU actuarán de manera responsable al aportar producción adicional al mercado, de manera gradual y mesurada, alineados con la demanda y condiciones del mercado.

“Esta decisión no altera el compromiso de los EAU con la estabilidad del mercado mundial ni su enfoque basado en la cooperación con productores y consumidores. Al contrario, mejora la capacidad de los EAU para responder a las necesidades cambiantes del mercado.”

Con la salida, los EAU seguirán trabajando con sus socios, para desarrollar recursos y apoyar el crecimiento económico, se lee en el comunicado.

Además, agradecen a la OPEP y a la OPEP+, y les desean éxito. “Durante nuestro tiempo en la organización, realizamos contribuciones significativas e incluso mayores sacrificios en beneficio de todos”.

Enfatizan que su salida, es para centrar esfuerzos en sus intereses nacionales y el compromiso con inversiones, clientes, socios y mercados.

Dejan claro que las políticas de los EAU se guiarán por la responsabilidad y estabilidad del mercado, siempre tomando en cuenta la oferta y la demanda mundiales.

Continuarán con inversiones en toda la cadena de valor de la energía, lo que incluye petróleo, gas, energías renovables, y soluciones bajas en emisiones de carbono.

Emiratos Árabes Unidos anuncian salida de la OPEP y OPEP+ en mayo AFP

¿Qué significa la salida de los EAU de la OPEP?

Los Emiratos Árabes Unidos, al salir de la OPEP, dejarán de contribuir con un 13% de capacidad de producción de la organización. Mientras para la OPEP+, esto significa un 9% menos de capacidad.

Antes del conflicto en Oriente Medio, los Emiratos Árabes Unidos tenían el cuarto puesto de los 22 países productores de la OPEP+, sólo detrás de Arabia Saudita, Rusia e Irak, con una producción de 3.5 millones de barriles diarios.

Para Jorge León, analista en Rystad Energy, esta salida marca un giro importante para la OPEP. "Con Arabia Saudita, es uno de los pocos miembros que tienen una capacidad de reserva significativa, el mecanismo con el que el grupo ejerce su influencia en el mercado", explicó a la AFP.

Aunque a corto plazo los efectos de la decisión podrían ser limitados, dadas las perturbaciones actuales por la guerra, "esto se traducirá a largo plazo en un debilitamiento estructural de la OPEP", consideró el experto.