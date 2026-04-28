Trump afirma que Irán está en “colapso” y exige reapertura inmediata del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Irán le notificó encontrarse en un “estado de colapso” y que, mientras intenta resolver sus tensiones internas de liderazgo, solicita a Washington la reapertura del estrecho de Ormuz con urgencia.

A través de su plataforma Truth Social, Trump escribió que Teherán habría transmitido la necesidad de abrir la estratégica vía marítima cuanto antes.

Irán nos acaba de informar que se encuentran en un ‘estado de colapso’. Quieren que ‘abramos el estrecho de Ormuz’ lo antes posible, mientras intentan resolver su situación de liderazgo (¡lo cual creo que lograrán hacer!)”, señaló el mandatario.

Desacuerdo con el plan iraní

El presidente estadounidense ha mencionado en ocasiones anteriores la existencia de divisiones entre sectores “moderados” y “radicales” dentro de la dirigencia iraní, aunque en esta ocasión no precisó quién habría enviado el mensaje a su gobierno.

El anuncio coincide con reportes sobre la inconformidad de Trump respecto al nuevo plan de Irán para reabrir Ormuz sin incluir negociaciones sobre su programa nuclear. De acuerdo con fuentes cercanas a la reunión que sostuvo con asesores de Seguridad Nacional, el mandatario habría dejado claro que no está dispuesto a aceptar una propuesta que omita garantías sobre la no proliferación nuclear.

La cadena CNN informó que el plan de Teherán también contempla el levantamiento del bloqueo naval estadounidense en las costas iraníes, lo que incrementa la tensión en las conversaciones.

Estancamiento en las negociaciones

El estrecho de Ormuz es considerado una de las rutas más importantes para el comercio mundial de petróleo, ya que por allí transitaba cerca del 20% del crudo global. Para Trump, la reapertura de esta vía sin condiciones relacionadas con el programa nuclear iraní no sería suficiente para presentar el acuerdo como un triunfo político.

Washington insiste en que cualquier negociación debe incluir compromisos claros sobre las reservas de uranio enriquecido de Irán y la imposibilidad de que el país desarrolle un arma nuclear.

La semana pasada, Trump extendió de manera indefinida el cese al fuego con Teherán con el objetivo de facilitar un diálogo que, sin embargo, permanece bloqueado. El propio presidente canceló el viaje de sus enviados a Pakistán, donde estaba prevista una segunda ronda de conversaciones con representantes iraníes.