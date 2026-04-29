Sanción histórica para Andrada, exportero del Monterrey; se va más de 10 partidos

El fútbol español ha dictado sentencia sobre el caso del portero Esteban Andrada, el guardameta del Real Zaragoza, quien luego de las agresiones protagonizadas ante el Huesca ha recibido un castigo ejemplar. El exportero del Monterrey tendrá que pagar 13 partidos de sanción.

El castigo de Andrada se divide en 12 encuentros por la agresión directa y uno adicional por la expulsión previa por doble amarilla.

El Comité de Disciplina ha sido tajante en su resolución. En un comunicado señalaron que la gravedad de la conducta del argentino ha llevado a esa sanción.

"La conducta agresora se produce estando el juego detenido y como reacción a la expulsión", indica el comité.

Además, hacen hincapié en la agravante de que él decidió mantenerse en el campo de juego en lugar de aceptar la expulsión para encarar a los jugadores del Huesca. "La naturaleza del golpe —directo, en la cara, con fuerza excesiva— sitúa la conducta en el extremo más grave del espectro de agresiones".

La resolución también menciona el impacto físico en Jorge Pulido, quien sufrió un "hematoma en el pómulo izquierdo". Según el comunicado, el ánimo confrontativo de Andrada persistió de tal forma que "fue necesaria la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proceder a trasladarle al vestuario".

David Navarro defiende al arquero

Tras conocerse el fallo, el técnico del Real Zaragoza, David Navarro, compareció ante los medios para analizar la situación de su jugador.

"Ahora mismo, lo que me preocupa es la persona; todos los días hablamos, él está dolido por lo que sucedió. Creo que es un ser humano, aunque lo podamos olvidar, ha cometido un error, lo va a pagar y ya está", explicó el estratega.

Navarro también aprovechó para responder a las declaraciones de Javier Tebas, presidente de LaLiga, quien había sugerido una sanción de varios meses. El técnico recordó su propia sanción de hace 15 meses tras un altercado con Cristóbal Parralo para cuestionar la disparidad de criterios.

"Siento mucho respeto por Tebas... aunque me habría gustado que hace 15 meses hubiera sido tan contundente con lo que me sucedió".