Toluca vs Tigres: Mikel Arriola sufre accidente en el Nemesio Díez (VIDEO)

El Estadio Nemesio Díez vive una Final intensa y sumamente pareja entre Toluca y Tigres. Hasta los casi 90 minutos de juego, el marcador se mantiene en un cerrado 0-0, con ambos equipos proponiendo, pero sin lograr romper la igualdad.

Los Diablos Rojos han querido imponer condiciones, mientras que los Felinos han controlado momentos de posesión con su habitual calidad.

Jugadores de Toluca y Tigres durante la Final de la Concachampions MEXSPORT

El partido sigue abierto, con la afición toluqueña empujando fuerte para romper el cero ante un Tigres que espera su momento para buscar la consagración del título.

Accidente de Mikel Arriola a su llegada al Nemesio Díez

Previo al inicio de la Gran Final, el comisionado de la Federación Mexicana de Futbol (FMF), Mikel Arriola, protagonizó un inesperado incidente al ingresar al Estadio Nemesio Díez.

De acuerdo a videos que circularon rápidamente en redes, la camioneta en la que viajaba Arriola golpeó el techo de una de las puertas de acceso vehicular del estadio.

El vehículo quedó atorado durante varios minutos, lo que generó un breve caos logístico en el Comisionado y obligó a personal de seguridad y del club a intervenir para liberarlo.

El incidente, aunque menor en cuanto a consecuencias físicas, causo grandes problemas para la seguridad, aunque en redes sociales también se tomaron el tiempo para bromear. Arriola descendió del vehículo visiblemente molesto mientras el personal trabajaba en retirar la camioneta.

Los jugadores de Tigres y Toluca en la Final de la Concacaf MEXSPORT

Silencio de Arriola en vísperas de la lista de Javier Aguirre

Mikel Arriola no ofreció ninguna declaración tras el incidente ni durante su presencia en el Nemesio Díez. Su llegada había generado expectativa, ya que se encuentra en un momento clave para el futbol mexicano.

Ya que estamos en vísperas que Javier Aguirre anuncie su lista de convocados para el próximo Mundial y el silencio del comisionado deja abiertas varias interrogantes sobre las decisiones que tomará la FMF en las próximas semanas.