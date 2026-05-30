Toluca vs Tigres EN VIVO: minuto a minuto de la Final de Concachampions 2026
Los Diablos Rojos y los felinos disputan una final a partido único en el Estadio Nemesio Diez, con un boleto al Mundial de Clubes 2029 y la Copa Intercontinental 2026 en juego.
Toluca y Tigres definen al campeón de Concacaf
Toluca y Tigres vuelven a encontrarse en una final internacional. El Estadio Nemesio Diez recibe la definición de la Concacaf Champions Cup 2026, con el título de la región, el pase a la Copa Intercontinental 2026 y un boleto al Mundial de Clubes 2029 en juego. Los escarlatas buscan aprovechar su localía para sumar otra corona continental, mientras que los felinos intentan reafirmar su protagonismo internacional en una de las plazas más complicadas del futbol mexicano. Sigue aquí todas las acciones, goles, incidencias y el resultado del partido en nuestro minuto a minuto.
Toluca encontró la llegada más clara del partido hasta el momento. Tras un desborde por la banda derecha y un centro al área, Nico Castro conectó un remate de cabeza que pasó desviado de la portería defendida por Tigres.
Toluca y Tigres protagonizan un partido ríspido en la media cancha, con constantes infracciones que han cortado el ritmo del encuentro. Pese a la intensidad con la que se disputa cada balón, el árbitro estadounidense Ismail Elfath ha optado por mantener las tarjetas en la bolsa durante los primeros minutos de la final.
Apenas se han disputado seis minutos de la final y el partido ya refleja la tensión de lo que está en juego. Toluca y Tigres acumulan cuatro faltas, dos por lado, en un inicio intenso y muy disputado en cada sector de la cancha.
Toluca generó la primera llegada de peligro del encuentro cuando un tiro libre encontró la cabeza de Marcel Ruiz, quien logró conectar dentro del área, aunque sin poder darle dirección de gol. La respuesta de Tigres llegó poco después con un desborde de Rodrigo Aguirre, quien ganó la línea de fondo, pero su centro terminó desviándose antes de encontrar rematador.
Toluca y Tigres ya disputan la gran final de la Concacaf Champions Cup 2026 en el Estadio Nemesio Diez. Los escarlatas y los felinos buscan conquistar el título continental y asegurar su lugar en la Copa Intercontinental 2026 y el Mundial de Clubes 2029.
Los jugadores de Toluca y Tigres saltaron a la cancha del Estadio Nemesio Diez para la ceremonia protocolaria previa al arranque de la Final de la Concacaf Champions Cup 2026. El ambiente es espectacular en las tribunas para la definición del título continental.
Toluca y Tigres revelaron sus alineaciones para la final de la Concacaf Champions Cup 2026, una decisión que llamó la atención de inmediato: André Pierre Gignac iniciará el partido en el banquillo. Estas son las formaciones con las que ambos equipos buscarán conquistar el título continental en el Estadio Nemesio Diez.