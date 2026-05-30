Toluca vs Tigres EN VIVO: minuto a minuto de la Final de Concachampions 2026

Toluca y Tigres vuelven a encontrarse en una final internacional. El Estadio Nemesio Diez recibe la definición de la Concacaf Champions Cup 2026, con el título de la región, el pase a la Copa Intercontinental 2026 y un boleto al Mundial de Clubes 2029 en juego. Los escarlatas buscan aprovechar su localía para sumar otra corona continental, mientras que los felinos intentan reafirmar su protagonismo internacional en una de las plazas más complicadas del futbol mexicano. Sigue aquí todas las acciones, goles, incidencias y el resultado del partido en nuestro minuto a minuto.