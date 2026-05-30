México Vs Australia EN VIVO: Penúltimo amistoso previo al Mundial 2026
La Selección Mexicana de Javier Aguirre afrontará su penúltimo amistoso previo al Mundial 2026; sigue lo más importante completamente EN VIVO
MÉXICO
00
AUSTRALIA
PRIMER TIEMPO
1'¡Ceeeeerca México!
Mateo Chávez prende el balón con la zurda y estuvo cerca de anotar
0'¡Arraaaaaaaaanca el partido!
Se mueve el esférico desde la cancha del Rose Bowl Stadium con México buscando el protagonismo desde el inicio
-Saaaaaltan los equipos a la cancha
Se entonarán los Himnos desde la cancha del Rose Bowl Stadium
-Ya calientan
Los 22 protagonistas del partido desde el terreno de juego
-¡Alineación confirmada de la Selección Mexicana!
El XI del Tri es: ‘Tala’ Rangel, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Luis Romo, Mateo Chávez, Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez, Alexis Vega, Orbelín Pineda y Guillermo Martínez
-Rose Bowl Stadium será la sede
Con capacidad para más de 90,000 espectadores, el mítico recinto será el testigo de este duelo
-¡¡¡Bieeeeeenvenidos al penúltimo partido amistoso del Tri!!!
Australia es la penúltima prueba del Tri de cara al Mundial 2026; este es su vínculo con México y sus antecedentes