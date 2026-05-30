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México Vs Australia EN VIVO: Penúltimo amistoso previo al Mundial 2026

La Selección Mexicana de Javier Aguirre afrontará su penúltimo amistoso previo al Mundial 2026; sigue lo más importante completamente EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

Javier Aguirre y la Selección Mexicana disputará su penúltimo partido previo al Mundial 2026.
Javier Aguirre y la Selección Mexicana disputará su penúltimo partido previo al Mundial 2026.Mexsport
Escudo Selección Mexicana.
MÉXICO
00
AUSTRALIA
Escudo de la Selección de Australia.
PRIMER TIEMPO
1'¡Ceeeeerca México!

Mateo Chávez prende el balón con la zurda y estuvo cerca de anotar

0'¡Arraaaaaaaaanca el partido!

Se mueve el esférico desde la cancha del Rose Bowl Stadium con México buscando el protagonismo desde el inicio

-Saaaaaltan los equipos a la cancha

Se entonarán los Himnos desde la cancha del Rose Bowl Stadium

-Ya calientan

Los 22 protagonistas del partido desde el terreno de juego

-¡Alineación confirmada de la Selección Mexicana!

El XI del Tri es: ‘Tala’ Rangel, Jorge Sánchez, Johan Vásquez, Luis Romo, Mateo Chávez, Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Luis Chávez, Alexis Vega, Orbelín Pineda y Guillermo Martínez

-Rose Bowl Stadium será la sede

Con capacidad para más de 90,000 espectadores, el mítico recinto será el testigo de este duelo

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos al penúltimo partido amistoso del Tri!!!

Australia es la penúltima prueba del Tri de cara al Mundial 2026; este es su vínculo con México y sus antecedentes

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