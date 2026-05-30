VIDEO: Marcelo Flores prende alarmas en Canadá tras salir cojeando y entre lágrimas

Apenas horas después de ser convocado por Canadá para el Mundial 2026, Marcelo Flores salió cojeando y entre lágrimas tras lesionarse en la Final de Concachampions 2026 con Tigres, encendiendo las alarmas en el combinado de la Hoja de Maple.

Marcelo Flores había ingresado al minuto 63 de la Final de Concachampions 2026 con Tigres, sin embargo, apenas 15 minutos después de pisar el terreno de juego (78’) tuvo que abandonar la cancha tras lesionarse completamente solo al realizar un cambio de dirección.

Las lágrimas se apoderaron del extremo canadiense, quien se llevó las manos al rostro y era apoyado por los médicos de Tigres para dirigirse a las bancas del Nemesio Diez, dejándole su sitio a un emotivo y motivado André-pierre Gignac.

Su salida de la cancha significa un golpe duro para el mexico-canadiense, ya que deberá someterse a exámenes médicos con la esperanza de no contar con alguna lesión que lo termine alejando de la convocatoria de Canadá, concentración a la que llegaría en los siguientes días tras la definición de la Concachampions 2026.

Canadá podría enfrentar a México en el Mundial 2026

Canadá es parte del Grupo B en el Mundial 2026, mismos que arrancarán su actividad en la justa un día después de que el balón comience a rodar en la justa veraniega.

Estos son cada uno de los partidos de Canadá durante la Fase de Grupos del Mundial 2026:

Canadá Vs Bosnia y Herzegovina / viernes 12 de junio, 13:00 horas - Toronto.

Canadá Vs Qatar / jueves 18 de junio, 16:00 horas - Vancouver.

Canadá Vs Suiza / miércoles 24 de junio, 13:00 horas - Vancouver.

* Todos los horarios corresponden al tiempo del Centro de la Ciudad de México.

En caso de que Canadá termine 2º de su sector y México haga lo propio en el Grupo A, se enfrentarán en 16avos de Final de la Copa del Mundo en Los Ángeles.

BFG