'Turco' Mohamed se queda en Toluca: "Mi cabeza está acá"

El Toluca ha vivido una era dorada bajo la dirección de Antonio Mohamed, con dos títulos de Liga MX consecutivos que han devuelto la ilusión a la afición escarlata.

Ahora, el equipo se encuentra en la Gran Final de la Concacaf Champions Cup frente a Tigres, un duelo que representa la oportunidad de conquistar un nuevo título internacional.

Jugadores de Toluca y Tigres durante la Final de la Concachampions MEXSPORT

Ganar la Concachampions no solo significa un trofeo más en las vitrinas, sino también clasificar a la Copa Intercontinental 2026 y asegurar presencia en el Mundial de Clubes 2029.

El Turco Mohamed se queda en Toluca

Antonio Mohamed ha sido el gran artífice del renacimiento de Toluca. Desde su llegada, el ‘Turco’ inyectó orden táctico, identidad y ambición ganadora al equipo, logrando un bicampeonato en la Liga MX.

Su manejo de grupo, capacidad para potenciar jugadores y visión de juego han sido clave en la transformación de los Diablos en uno de los equipos más sólidos del futbol mexicano.

Y en medio de todo esto, durante una entrevista para ESPN, Mohamed apagó por completo los rumores que lo vinculaban con Boca Juniors y confirmó su continuidad.

Tengo contrato con el club y nada más. Mi cabeza está puesta acá. Tengo 2 caminos: sigo en Toluca o me voy a casa a descansar”, afirmó.

El DT agregó que ya se encuentra planificando el siguiente semestre junto a la directiva de los Diablos Rojos, ya que tiene la ilusión de un nuevo título.

Estoy muy feliz, ya organizamos la pretemporada, cuándo volvemos a entrenar, hablamos de refuerzos, de planeación del próximo semestre”, añadió.

Su permanencia asegura estabilidad en un proyecto que sigue en ascenso y que sueña en grande a nivel internacional.

Antonio 'El Turco' Mohamed va por su título 14 Mexsport

Toluca, el favorito de México para el Mundial de Clubes 2029

Con Mohamed al mando y un plantel lleno de jerarquía, Toluca llega como amplio favorito para conquistar la Concacaf Champions Cup ante Tigres.

Una victoria no solo coronaría el gran momento del equipo, sino que le abriría las puertas al Mundial de Clubes 2029, el torneo que reunirá a los mejores del planeta.