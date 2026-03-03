Toluca Vs FC Juárez anuncia su nuevo horario para la Jornada 10

Uno de los últimos partidos de Liga MX de esta Jornada doble cambiará de horario. El compromiso entre Toluca y FC Juárez no se disputará el domingo 8 de marco a las 19:00 horas como estaba inicialmente programado.

Destinado a ser uno de los últimos partidos del fin de semana, en donde los actuales bicampeones de Liga MX se mantendrán al acecho de la cima en la tabla de posiciones, la Liga MX dio a conocer el cambio de horario, sin embargo, no reveló los motivos de esta alteración.

Jugándose dos horas antes de lo estipulado, así fue el anuncio de la Liga MX a través de sus redes sociales:

“La Liga BBVA MX informa cambio de horario para el partido entre @TolucaFC y @fcjuarezoficial correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Clausura 2026. El encuentro se disputará el domingo 8 de marzo a las 17:00 horas en el Estadio Nemesio Díez”.

Tigres Vs Querétaro, el siguiente en sufrir modificaciones

A pesar de que no existe anuncio por parte de la Liga MX, el siguiente compromiso que sufrirá un cambio de horario es en el que los de la Sultana del Norte disputen como local frente a los Gallos de Querétaro, esto durante la Jornada 11 del Clausura 2026.

Debido a su participación en Concachampions, donde en Octavos de Final se medirán ante el Cincinnati FC de la MLS, la Liga MX se ve orillada a reprogramar el compromiso debido a que FIFA estipula en su reglamento que no pueden disputarse dos partidos en un lapso menor a las 48 horas.

Hasta el momento, este es el día y horario para los partidos de Tigres ante Cincinnati FC y Querétaro:

Cincinnati FC Vs Tigres / Octavos de Final vuelta - jueves 12 de marzo, 18:00 horas.

Tigres Vs Querétaro / Jornada 11 de Liga MX - viernes 13 de marzo, 19:00 horas.

Considerando lo anterior, y los demás partidos que se disputarán en la Jornada 11, el partido entre Tigres y Querétaro es posible que termine por jugarse hasta el domingo 15 de marzo en la cancha del Volcán Universitario.

