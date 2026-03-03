Humo blanco en River Plate: Chacho Coudet será presentado como su técnico este miércoles

Eduardo Chacho Coudet fue confirmado oficialmente como nuevo director técnico de River Plate, marcando uno de los movimientos más relevantes del futbol argentino en 2026. El entrenador de 51 años llega a River Plate luego de desvincularse del Deportivo Alavés de España, equipo que dirigió desde diciembre de 2024 hasta principios de marzo de este año.

La dirigencia de River oficializó el arribo del Chacho este martes, tras la salida de Marcelo Gallardo, quien dejó el cargo luego de una segunda etapa irregular al frente del primer equipo. El presidente de River, Stefano Di Carlo, confirmó que Coudet será presentado mañana miércoles 4 de marzo al mediodía en una conferencia de prensa en el Estadio Monumental.

Coudet decidió poner fin a su ciclo en el Alavés, con el que llegó a un acuerdo para rescindir su contrato antes de lo pactado. El técnico dirigió su última práctica con el equipo español, se despidió del plantel y viajará a Buenos Aires esta misma semana para asumir el cargo en River.

La negociación incluyó el pago de una compensación económica por parte del club argentino al Alavés para liberar al entrenador, luego de intensas gestiones de la dirigencia millonaria.

En redes sociales, Coudet publicó una carta de despedida dirigida a los hinchas del Alavés, destacando que asumía una “gran oportunidad” y agradeciendo el respeto recibido durante su etapa en España. Su contrato en River será hasta diciembre de 2027, con el objetivo de encaminar al equipo y devolverlo a la senda de los títulos tras un comienzo irregular de temporada.

El arribo de Coudet se da en un momento crucial para el club argentino, que busca renovar su proyecto futbolístico y mejorar los resultados después de la partida de Gallardo. Su conocimiento del futbol argentino y su estilo de juego ofensivo lo posicionan como una apuesta para devolverle identidad al equipo. Todos los ojos están puestos en cómo iniciará su era en el Monumental junto a un plantel necesitado de un rumbo claro.

¿Quién lo sustituye en el Alavés?

El español Quique Sánchez Flores tomará las riendas del Alavés en sustitución de Coudet, anunció el equipo de La Liga.

Antiguo jugador del Real Madrid y del Valencia, Quique Sánchez Flores cuenta con una amplía experiencia en la máxima categoría del futbol español.

En la élite de su país dirigió al Valencia, Getafe o Atlético de Madrid, entre otros. También entrenó al Benfica portugués y al Watford inglés.