A Trump no le importa si Irán juega el Mundial

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, lanzó un polémico comentario en medio del conflicto en Medio Oriente. Señaló que no le importa si Irán juega el Mundial 2026.

“Realmente no me importa. Creo que Irán es un país muy derrotado. Están al límite”, dijo Donald Trump en entrevista para Politico.

Irán se aseguró el pase a su cuarta Copa del Mundo consecutiva al encabezar el Grupo A en la tercera ronda de clasificación asiática el año pasado Reuters

Irán no participó en la cumbre de planificación de la FIFA con los participantes del Mundial 2026, lo que incrementó la incertidumbre de si el país estará en el torneo.

En los últimos días, ha habido ataques aéreos conjuntos estadunidenses e israelíes dentro de Irán.

Por su parte, el presidente de la Federación de Futbol de la República Islámica de Irán, Mehdi Taj, dijo que la brutalidad de los ataques de las fuerzas estadunidenses e isrealíes no augura nada para el Mundial.

En el sorteo de diciembre, los iraníes quedaron agrupados con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda. Sus tres partidos del Grupo G se disputarán en Estados Unidos: dos en Los Ángeles y uno en Seattle.

Si tanto Estados Unidos como Irán terminan segundos en sus respectivos grupos, sus selecciones podrían enfrentarse en las instancias de eliminación directa, en Dallas.

DÍAS Y SEDES DE LOS PARTIDOS DE IRÁN EN EL MUNDIAL 2026: