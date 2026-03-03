Guadalajara vuelve "a la normalidad" con festejos a 100 días del Mundial 2026

En Guadalajara, Jalisco, se volvió a la normalidad con las actividades rumbo a la Copa del Mundo 2026, luego de la tensa calma y el estado de alerta que la región vivió por la serie de bloqueos carreteros y la quema de vehículos, actos de la delincuencia organizada como respuesta al abatimiento del líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera Cervantes ‘el Mencho’.

A 100 días de la Copa del Mundo 2026, el comité organizador de la sede Guadalajara celebró una exposición sobre la Glorieta de La Minerva, con los pósters oficiales de las Copas del Mundo desde su primera edición de 1930 hasta el 2026.

El evento estuvo encabezado por Olimpia Cabral, Host City Officer de Guadalajara 2026, y contó con la participación de los exjugadores Fernando Quirarte y Pavel Pardo, embajadores de Guadalajara 2026.

Fernando Quirarte y Pavel Pardo, embajadores de Guadalajara 2026, hicieron los honores en la exhibición sobre La Minerva. Guadalajara 2026

Cabe recordar que eventos deportivos, como el Clásico Chivas vs América de la Liga MX Femenil y partidos de la Liga de Expansión MX se postergaron, mientras que la parada de la Copa Mundial de Clavados de la World Aquatics también suspendió su fecha original.

Por ello, en los consecuentes eventos relacionados con la organización del Mundial, embajadores harán énfasis en que hay garantías de seguridad para los visitantes previo y durante la Copa del Mundo en sus tres sedes mexicanas: Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey.

“Gobierno estatal y municipal, iniciativa privada, universidades, sector turístico, voluntariado y ciudadanía avanzan unidos con un mismo propósito: recibir al mundo con excelencia. La planeación avanza conforme a lo establecido, la infraestructura se fortalece y los procesos operativos están en marcha. A 100 días de que inicie el primer partido en Guadalajara, la ciudad reafirma su compromiso de ofrecer una experiencia inolvidable para fans, jugadores y visitantes: segura, innovadora y profundamente mexicana, a la altura de la sede más mexicana del torneo”, comunicó la organización de Guadalajara 2026 tras la visita a La Minerva.

Entre los actos para conmemorar la cuenta regresiva para la inauguración (11 de junio, México vs Sudáfrica en el Estadio Azteca), en Guadalajara se contempla una jornada de iluminación especial en monumentos históricos y un espectáculo de mapping sobre la Catedral.