Alberto Del Río presenta LM52; la nueva liga de lucha libre en México

Con el respaldo de Alberto del Río, una de las figuras más mediáticas de la lucha libre moderna, nace LM52, una nueva liga que busca abrir el ring a más talento y renovar la escena con una propuesta que combine tradición, identidad y competencia real.

Con la presencia de Hijo de Dos Caras, Cinta de Oro, Chessman, Texano Jr., Dr. Wagner Jr., Silver King Jr., entre otros, LM52 se presenta como una plataforma pensada para todos: jóvenes promesas, luchadores consolidados y talento independiente que busca proyección. La intención es fortalecer el ecosistema de la lucha libre mexicana y, al mismo tiempo, llevar su esencia a nuevos mercados.

“LM52 nace por el cariño de la gente hacia la lucha libre y representa libertad. Representa identidad. Representa competencia real. Esta liga nace para el público, para los luchadores y para el futuro de la lucha libre mexicana”, afirmó Del Río, quien será parte activa del proyecto como fundador y referente deportivo.

Alberto del Río está listo para su nueva faceta en LM52. Antonio Torres Tellez

La casa de esta nueva etapa será el Foro Interlomas, recinto que fungirá como sede inaugural y desde donde se grabarán los programas de televisión. El objetivo es convertirlo en el epicentro de las historias, rivalidades y desarrollo de talento que marcarán el rumbo de la liga.

“En Foro Interlomas estamos listos para demostrar que la lucha libre puede ser elegante, vibrante y, sobre todo, un show de clase mundial que no le pide nada a ninguna liga internacional”, señaló Mario Galván, CEO del recinto.

Además, LM52 arrancará con proyección internacional. Las funciones se transmitirán en México y Estados Unidos a través de Space y Discovery en Español, gracias a una alianza con Warner Bros. que entrará en vigor el 7 de mayo de 2026 con la primera función. El acuerdo contempla distribución multiplataforma, lo que ampliará su alcance desde el arranque.

“Para Warner Bros. Discovery, apostar por contenidos locales es fundamental, y el deporte es una de las formas más poderosas de acercarnos a las audiencias”, comentó Fernando Sugueno, vicepresidente de contenidos y programación para la compañía en México.

Al frente del proyecto estará Ricardo Moreno como Executive Director, acompañado por un equipo con experiencia en medios, deporte y entretenimiento. Con base en México y ambición internacional, LM52 inicia su historia mirando de frente al legado de la lucha libre, pero decidida a escribir su propio capítulo.