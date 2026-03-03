Entérate del motivo por el que Jurickson Profar afronta una suspensión de 162 partidos en MLB

El bateador designado de los Atlanta Braves, Jurickson Profar, enfrenta una suspensión de 162 juegos tras dar positivo por una sustancia para mejorar el rendimiento por segunda ocasión, según información difundida por el periodista Jeff Passan de ESPN.

Profar ya había sido sancionado en marzo de 2025 con una suspensión de 80 partidos por violar el programa conjunto de prevención y tratamiento de drogas de Major League Baseball (MLB). En aquella ocasión, el pelotero dio positivo por gonadotropina coriónica humana (hCG), una hormona vinculada a la producción de testosterona.

El jugador deberá cumplir una suspensión completa de temporada regular, equivalente a 162 encuentros. Además, perderá su salario de 15 millones de dólares correspondiente a 2026 y no será elegible para participar en la postemporada. Tampoco podrá representar a Países Bajos en el próximo Clásico Mundial de Beisbol.

Con esta sanción, Profar se convertiría en el séptimo jugador suspendido por 162 juegos desde que MLB endureció las penalizaciones para reincidentes en 2014. Bajo el reglamento vigente, un tercer resultado positivo implicaría una prohibición de por vida.

El sindicato de jugadores, la MLBPA, tiene previsto presentar una apelación formal para impugnar la suspensión, según reportó Ken Rosenthal de The Athletic. Este procedimiento podría retrasar la aplicación definitiva del castigo mientras se revisa el caso.

Profar, de 33 años, firmó en enero de 2025 un contrato por tres años y 42 millones de dólares con Atlanta. Durante la temporada pasada conectó 14 cuadrangulares, impulsó 43 carreras y registró un OPS de .787 en 80 encuentros, cifras que lo consolidaron como una pieza regular en la alineación.

La posible ausencia de Profar representa un nuevo contratiempo para Atlanta antes del inicio de la campaña 2026. El equipo ya enfrenta bajas importantes en su rotación, con los lanzadores Spencer Schwellenbach y Hurston Waldrep fuera por lesiones en el codo. Además, el campocorto Ha-Seong Kim estará entre cuatro y cinco meses fuera tras someterse a cirugía en la mano en enero.

La situación contractual y deportiva de Profar quedará sujeta al proceso de apelación y a la resolución final de MLB en las próximas semanas.