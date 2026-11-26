Los Diablos Rojos comenzaron con el pie derecho la Liguilla al vencer en casa al Atlas por marcador de 2-0 y mientras el equipo está concentrado de cara al partido de vuelta el próximo sábado, Toluca presentó su nueva camiseta de cara a la Copa Intercontinental.

Paulinho, Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron los rostros encargados de lucir la nueva indumentaria que el equipo utilizará el mes de diciembre en su competencia internacional.

Homenaje a los Diablos Rojos de 1998

El diseño de la nueva camiseta de Toluca es un homenaje al histórico uniforme de los Diábolos que utilizaron durante la temporada 1997-1998, temporada en la que José Saturnino Cardozo ganó su primer título de liga con los escarlatas en el Verano de 1998.

Tal y como era hace casi 30 años, la nueva playera del Toluca predomina el rojo escarlata, cuello en blanco y el detalle principal, un diseño de flamas en las mangas de la camiseta.

Algo que también llama la atención es la pulcritud de la camiseta en cuanto a patrocinadores se refiere, esto debido a que la FIFA regula este aspecto para todos los equipos que participen en la Copa Intercontinental y solo se le permite un sponsor al frente del jersey.

Jersey exclusivo para Copa Intercontinental

Es importante señalar que este nuevo uniforme no será utilizado para los la Vuelta de los Cuartos de Final vs Atlas ni tampoco en rondas futuras de la Liguilla si es que Toluca llega a avanzar, pues su uso será exclusivo para la Copa Intercontinental a disputarse el mes de diciembre en Qatar.

¿Cuándo debuta Toluca en la Copa Intercontinental?

Los Diablos Rojos del Toluca disputarán la Copa Intercontinental de la FIFA 2026 como representantes de la Concacaf tras conquistar la Champions Cup 2026. Su debut en el certamen será el miércoles 9 de diciembre de 2026 en el Estadio Jassim Bin Hamad, ubicado en Doha, Qatar, en punto de las 11:00 horas (tiempo del centro de México).

En este primer compromiso, correspondiente al Derbi de las Américas (Segunda Ronda), el conjunto escarlata se medirá ante el campeón de la Copa Libertadores. El vencedor de esta llave avanzará a la Copa Challenger para enfrentar al Mamelodi Sundowns de Sudáfrica el sábado 12 de diciembre, buscando el boleto a la Gran Final del miércoles 16 de diciembre frente al París Saint-Germain.