Si esa era la idea, le salió a la perfección a Antonio Mohamed. Fue la mejor manera de quitarle presión a sus jugadores, llevarse los reflectores y permitir que el equipo se enfoncara únicamente en mover el balón. El Toluca respondió con un 2-0 sobre Atlas, en una noche en la que el Turco comenzó a despedirse de los Diablos con un pie en las semifinales.

La noticia de que su ciclo terminaría al concluir el torneo fue sorpresiva, intempestiva y difícil de comprender, justo un día antes de comenzar la Liguilla. Sin embargo, lejos de convertirse en una distracción, el anuncio pareció darle otro significado a la eliminatoria: jugar una última Liguilla junto a Mohamed y tratar de regalarle una despedida a la altura de lo que ha construido.

El primer paso lo dieron con un encendido Helinho, quien se encargó de abrir el camino hacia la victoria. Al minuto 15’, el brasileño sacó una genialidad de larga distancia, un auténtico golazo que sorprendió a Camilo Vargas y terminó en el fondo de las redes. El 1-0 desató la celebración en el Nemesio Diez y comenzó a inclinar la balanza a favor de los escarlatas.

Con la ventaja, Toluca encontró mayor tranquilidad para manejar el encuentro. Atlas intentó responder, pero los Diablos supieron controlar los momentos del partido y, en el complemento, encontraron la oportunidad de ampliar la diferencia desde el punto penal. El cobro terminó por sellar el 2-0 y dejó a los Rojinegros con una tarea mucho más complicada para la vuelta.

Helinho, además de ser protagonista con el balón, se llevó los aplausos por una acción que vale más que cualquier estadística. Cuando Toluca tenía un contragolpe prometedor, el brasileño frenó su carrera al percatarse de que Milton Valenzuela se había lesionado y ya no podía seguir la jugada. El gesto de Fair Play fue reconocido por la afición.

Mohamed consiguió lo que buscaba: que la despedida pasara a segundo plano y que sus futbolistas hablaran en la cancha. Toluca ganó, tomó ventaja y ahora está a 90 minutos de llegar a las semifinales de la Liga MX. Si esa era la idea del Turco, le salió a la perfección