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Cruz Azul Vs Atlas EN VIVO: Se define el segundo boleto a Semifinales 

Cruz Azul llega con una ventaja en el partido de vuelta en el Estadio Banorte ante el Atlas en el último juego de este sábado. 

Por: Jesús Velasco

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Cruz Azul y Atlas definen el último partido de cuartos de final de este sábado.Redes Sociales
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CRUZ AZUL
(3) 00 (2)
ATLAS
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CRUZ AZUL CON VENTAJA
PRIMER TIEMPO
25Atlas ya neutralizó a Cruz Azul 

Después de 20 minutos en que Cruz Azul mostró un mayor control del balón, por fin Atlas está asentado en su posición y ha retrasado los avances de La Máquina. 

20Salvada de Mier

Eduardo Aguirre con disparo que detiene Kevin Mier para mandar a tiro de esquina a favor del Atlas. El cuadro rojiblanco comienza a acomodarse en la cancha del Estadio Banorte. 

18Primero tiro de esquina del Atlas

Kevin Mier suelta el balón tras el tiro de esquina. Katia Itzel marca falta sobre el portero de Cruz Azul. 

16Presión desde la portería

Cruz Azul no da tranquilidad a la defensa del Atlas. Desde la salida en portería Palavecino y Ebere ejercen presión sobre el cuadro de Jalisco. 

14Otro aviso de Cruz Azul

Ahora es Rotondi quien recibe. Con derecha dispara y, de nuevo, cerca de abrir el marcador. El Atlas parece no existir en la defensa. 

13Cruz Azul cerca del gol 

Palavecino por el extremo izquierdo con una jugada individual que le permitió estar de frente en la portería, aunque aún sin anotación. 

12Por fin Atlas se presenta

Atlas tuvo su primer acercamiento en conjunto. Por ahora controlan el balón pasando la media cancha. 

10Atlas sufre

El cuadro visitante tiene muchos problemas para llegar más allá de 3/4 de cancha. Los intentos han sido en solitario. 

7Falta sobre Cruz Azul 

Palavecino sufre una falta sin tarjeta en la mitad del Atlas por parte de Ferrareis. El equipo de Guadalajara no encuentra como detener el avance de Cruz Azul. 

6Todo el apoyo de la afición

Así fue el mosaico de los aficionados de Cruz Azul antes de iniciar el partido. 

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Antes del arranque del partido de Cruz Azul vs Atlas los fanáticos de La Máquina hicieron este mosaico.Mexsport
4¡Despierten al Atlas!

Llevamos casi cinco minutos y Cruz Azul está dominando el partido. Hasta ahora Atlas no ha tenido un solo acercamiento a la portería rival. 

1Siguen los errores de Atlas

Aldo Rocha le da la espalda al balón en tiro de esquina. Cruz Azul estuvo cerca de anotar el primero. 

1Atlas con errores

Apenas arranca el partido y Atlas comete un error que le permite a Cruz Azul estar en el área rival. 

0Arraaaaaaanca el partido 

Atlas obligado a ganar por una diferencia de dos goles para poder avanzar. 

-A unos minutos del partido

Salen Cruz Azul y Atlas para la ceremonia previa en el Estadio Banorte

-Los titulares de Atlas

  • C. Vargas (12)
  • G. Ferrareis (3)
  • M. Capasso (28)
  • R. Schlegel (21)
  • J. Rodríguez (25)
  • A. Rocha (26)
  • V. Ríos (27)
  • P. Ramírez (15)
  • A. González (58)
  • S. Hernández (199)
  • E. Aguirre (19)
-Los titulares de Cruz Azul

  • Mier (23)
  • Campos (3)
  • Ditta (4)
  • Palavecino (8)
  • Ebere (11)
  • García (17)
  • Rodríguez (19)
  • Paradela (20)
  • Rodarte (22)
  • Rotondi (29)
  • Piovi (33)
-Todos listos

Tanto Cruz Azul como Atlas ya están en el Estadio Banorte. El público cementero está preparado para un mosaico especial. 

-¿Qué necesita Cruz Azul para avanzar a Semifinales?

Con la ventaja del 3-2 obtenida en la ida, a La Máquina le basta con un triunfo, un empate o incluso caer por un solo gol para clasificar. En contraste, el cuadro rojinegro tiene una misión más pesada: ganar por una diferencia de al menos dos tantos para remontar y llegar a semifinales.

-Cruz Azul llega como favorito. La Máquina llega con 34 goles en el Clausura 2026 y con un marcador de 3-2 a favor tras el partido de ida en Guadalajara hace una semana. 

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