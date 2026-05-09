Cruz Azul Vs Atlas EN VIVO: Se define el segundo boleto a Semifinales
Cruz Azul llega con una ventaja en el partido de vuelta en el Estadio Banorte ante el Atlas en el último juego de este sábado.
CRUZ AZUL CON VENTAJA
Después de 20 minutos en que Cruz Azul mostró un mayor control del balón, por fin Atlas está asentado en su posición y ha retrasado los avances de La Máquina.
Eduardo Aguirre con disparo que detiene Kevin Mier para mandar a tiro de esquina a favor del Atlas. El cuadro rojiblanco comienza a acomodarse en la cancha del Estadio Banorte.
Kevin Mier suelta el balón tras el tiro de esquina. Katia Itzel marca falta sobre el portero de Cruz Azul.
Cruz Azul no da tranquilidad a la defensa del Atlas. Desde la salida en portería Palavecino y Ebere ejercen presión sobre el cuadro de Jalisco.
Ahora es Rotondi quien recibe. Con derecha dispara y, de nuevo, cerca de abrir el marcador. El Atlas parece no existir en la defensa.
Palavecino por el extremo izquierdo con una jugada individual que le permitió estar de frente en la portería, aunque aún sin anotación.
Atlas tuvo su primer acercamiento en conjunto. Por ahora controlan el balón pasando la media cancha.
El cuadro visitante tiene muchos problemas para llegar más allá de 3/4 de cancha. Los intentos han sido en solitario.
Palavecino sufre una falta sin tarjeta en la mitad del Atlas por parte de Ferrareis. El equipo de Guadalajara no encuentra como detener el avance de Cruz Azul.
Así fue el mosaico de los aficionados de Cruz Azul antes de iniciar el partido.
Llevamos casi cinco minutos y Cruz Azul está dominando el partido. Hasta ahora Atlas no ha tenido un solo acercamiento a la portería rival.
Aldo Rocha le da la espalda al balón en tiro de esquina. Cruz Azul estuvo cerca de anotar el primero.
Apenas arranca el partido y Atlas comete un error que le permite a Cruz Azul estar en el área rival.
Atlas obligado a ganar por una diferencia de dos goles para poder avanzar.
Salen Cruz Azul y Atlas para la ceremonia previa en el Estadio Banorte
- C. Vargas (12)
- G. Ferrareis (3)
- M. Capasso (28)
- R. Schlegel (21)
- J. Rodríguez (25)
- A. Rocha (26)
- V. Ríos (27)
- P. Ramírez (15)
- A. González (58)
- S. Hernández (199)
- E. Aguirre (19)
- Mier (23)
- Campos (3)
- Ditta (4)
- Palavecino (8)
- Ebere (11)
- García (17)
- Rodríguez (19)
- Paradela (20)
- Rodarte (22)
- Rotondi (29)
- Piovi (33)
Tanto Cruz Azul como Atlas ya están en el Estadio Banorte. El público cementero está preparado para un mosaico especial.
Con la ventaja del 3-2 obtenida en la ida, a La Máquina le basta con un triunfo, un empate o incluso caer por un solo gol para clasificar. En contraste, el cuadro rojinegro tiene una misión más pesada: ganar por una diferencia de al menos dos tantos para remontar y llegar a semifinales.