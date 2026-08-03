UEFA amenaza con acciones legales contra Infantino tras fallido plan del Mundial

La polémica alrededor del frustrado proyecto para incorporar inversión privada a las principales competencias de la FIFA sigue creciendo. Ahora, la UEFA advirtió que analiza emprender acciones legales contra Gianni Infantino, presidente del organismo rector del futbol mundial, además de exigirle que conserve toda la documentación relacionada con una iniciativa que terminó siendo retirada tras el rechazo generalizado dentro del balompié internacional.

De acuerdo con información publicada por ESPN, el organismo europeo envió una carta formal de preservación de documentos dirigida a Infantino, con el objetivo de garantizar que no se destruyan pruebas que pudieran ser utilizadas en caso de que el conflicto escale a los tribunales. Se trata de un procedimiento habitual cuando existe la posibilidad de una disputa legal futura.

El conflicto no terminó con el retiro del proyecto

La advertencia no fue dirigida únicamente al presidente de la FIFA. También fueron notificados el empresario Joshua Kushner, Greg Maffei, JP Morgan y Open Economics, quienes aparecían vinculados con la propuesta que pretendía crear una empresa encargada de administrar comercialmente torneos como la Copa del Mundo y el Mundial de Clubes.

El proyecto contemplaba una compañía valuada en alrededor de 20 mil millones de dólares, respaldada por inversionistas privados. Sin embargo, desde que fue presentado encontró una fuerte resistencia entre federaciones, confederaciones y dirigentes del futbol mundial, quienes consideraban que competencias de ese nivel no debían quedar sujetas a intereses comerciales externos.

La presión obligó a dar marcha atrás

La semana pasada, Gianni Infantino anunció oficialmente que la propuesta no seguiría adelante. La decisión llegó después de una intensa presión encabezada por la UEFA, cuyas 55 federaciones afiliadas acordaron boicotear las competencias organizadas por la FIFA si el proyecto seguía su curso.

Aunque el plan quedó oficialmente cancelado, el conflicto institucional está lejos de concluir. La UEFA sostiene que todavía existen elementos suficientes para analizar posibles responsabilidades derivadas de una propuesta que generó una de las mayores crisis políticas recientes dentro del organismo que gobierna el futbol mundial.

El episodio también provocó consecuencias al interior de la propia FIFA. Según el reporte, dos altos funcionarios manifestaron públicamente su desacuerdo con la iniciativa: uno presentó su renuncia como asesor presidencial y otro aseguró que el personal fue inducido a respaldar un proyecto que nunca debió ponerse en marcha.

El fracaso de la propuesta también representa un golpe para Infantino en el plano político. Además del deterioro en su relación con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, la controversia ha alimentado dudas sobre su fortaleza rumbo a la elección presidencial de la FIFA, prevista para marzo del próximo año.

Lejos de cerrar el capítulo, el retiro del proyecto parece haber abierto una nueva batalla entre los dos organismos más influyentes del futbol internacional, ahora con la posibilidad de que el enfrentamiento termine resolviéndose en el terreno legal.