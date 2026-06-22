¿Quién es el máximo goleador en la historia de los Mundiales?

Lionel Messi ha llegado al Mundial como un depredador imparable y en solo dos partidos ya acumula cinco goles, demostrando que su hambre de gloria no tiene límites.

Con esta racha explosiva, el astro argentino no solo lidera la tabla de goleadores del torneo, con 5 tantos, sino que ha superado el récord absoluto de goles en la historia de las Copas del Mundo.

El gol de Lionel Messi ante Austria REUTERS

La ‘Pulga’ ha elevado su leyenda a otro nivel. Lo que parecía una marca inalcanzable ahora lleva su firma, consolidándose como uno de los más grandes de todos los tiempos en la máxima cita del futbol.

Messi supera a Klose y es el máximo goleador en Copas del Mundo

Hoy, Messi volvió a brillar y anotó un doblete clave ante Austria, lo cual que le permitió alcanzar los 18 goles en Copas del Mundo.

Con esta cifra, se coloca como el máximo artillero de la historia de los Mundiales, superando por dos tantos al alemán Miroslav Klose, quien ostentaba el récord con 16 goles.

En el primer partido de la Albiceleste, Leo logró convertir un Hat-Trick, el cual le bastó para empatar esta cifra, sin embargo, el hambre de ‘10’ le hizo superar esa cifra.

En el top 5 histórico, detrás de Messi con 18 goles, aparecen Klose con 16, seguido por el brasileño Ronaldo Nazário con 15.

El cuarto lugar lo ocupa el legendario Gerd Müller con 14 tantos, mientras que el quinto puesto, con los mismos goles, se encuentra Kylian Mbappé.

Los números hablan por sí solos: Messi ha convertido en 5 Mundiales distintos, mostrando una regularidad envidiable que pocos han logrado igualar en la historia del torneo.

Lionel Messi en su segundo gol contra Austria. REUTERS

Top 5 máximos goleadores en Mundiales

Lionel Messi - Argentina

Goles: 18

Goles: 18 Mundiales: 5

Partidos: 31

Último Mundial: 2026 (Activo)

Miroslav Klose - Alemania

Goles: 16 goles

Mundiales: 4

Partidos: 24

Último Mundial: 2014

Ronaldo - Brasil

Goles: 15

Goles: 15 Mundiales: 4

Partidos: 19

Último Mundial: 2006

Gerad Müller - Alemania

Goles: 14

Goles: 14 Mundiales: 2

Partidos: 13

Último Mundial: 1974

Kylian Mbappé - Francia

Goles: 14

Mundiales: 3

Partidos: 16

Último Mundial: 2026 (activo)

Kylian Mbappé, al acecho del récord de Messi

Kylian Mbappé se ha convertido en la principal amenaza para el nuevo récord de Lionel Messi. El joven francés, con su velocidad y olfato goleador, ya suma 14 tantos en este Mundial y mantiene viva la posibilidad de alcanzar o superar los 18 goles de la Pulga.

Sin embargo, la tarea no es sencilla. Mbappé necesitará anotar al menos cinco goles en lo que resta del torneo para poder superarlo, siempre y cuando Messi no siga aumentando su cuenta personal.

Lionel Messi celebra su gol ante Austria. REUTERS

A pesar de ello, muy seguramente este sea el último Mundial de Messi, mientras que Mbappé, fácilmente pudiera jugar otras dos ediciones. En este sentido, es casi probable que el francés pueda superar el récord de Leo en las siguientes justas mundialistas.