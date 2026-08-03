¡BARRIDA TRICOLOR! México conquista el relevo mixto y gana los cinco oros del triatlón

México firmó una actuación perfecta en el triatlón de los Juegos Centroamericanos y del Caribe Santo Domingo 2026 al conquistar este lunes la medalla de oro en el relevo mixto, resultado con el que completó una histórica barrida al quedarse con las cinco preseas doradas que repartió la disciplina.

El cuarteto conformado por Rosa María Tapia, Nicolás Probert, Marcela Álvarez y Erik Ramos cruzó la meta en 1:06:26, suficiente para subir a lo más alto del podio tras superar a Cuba, que finalizó con 1:07:25, mientras que Colombia obtuvo la medalla de bronce con un registro de 1:07:42.

La diferencia de 59 segundos respecto al equipo cubano reflejó el dominio mostrado por la representación mexicana durante toda la prueba. Desde los primeros relevos, México se mantuvo entre los punteros y terminó por despegarse en el tramo final para asegurar una victoria sin sobresaltos.

Un cierre perfecto para el triatlón mexicano

La medalla dorada en el relevo mixto fue el último capítulo de un fin de semana inmejorable para México, que el sábado ya había dejado prácticamente sentenciada la disciplina al conquistar los otros cuatro oros disponibles.

En la rama varonil, Aram Peñaflor se proclamó campeón individual, mientras que Ana María Torres hizo lo propio en la prueba femenil. Más tarde llegaron también los títulos en las competencias por equipos, lo que dejó al representativo nacional con cuatro preseas doradas de cuatro posibles antes de disputar el relevo mixto.

Con ese escenario, el único objetivo pendiente era completar la barrida, y el conjunto integrado por Tapia, Probert, Álvarez y Ramos respondió a la expectativa para cerrar una actuación redonda.

Cinco de cinco

El resultado convirtió a México en el amplio dominador del triatlón en Santo Domingo 2026, al terminar con cinco medallas de oro y una de bronce, una cosecha muy por encima del resto de las delegaciones participantes.

Las competencias celebradas en Port of Sans Souci confirmaron el gran momento que vive el triatlón mexicano, con atletas capaces de responder tanto en las pruebas individuales como en las de conjunto.

El relevo mixto, además, representó la mejor forma de cerrar la participación nacional. Los cuatro integrantes del equipo mantuvieron un ritmo sólido durante la natación, el ciclismo y la carrera pedestre, sin dar margen para que sus perseguidores pudieran poner en riesgo la victoria.

Con este resultado, México no sólo aumentó su cosecha de medallas en los Juegos Centroamericanos y del Caribe, sino que también envió un mensaje de fortaleza rumbo a los próximos compromisos del ciclo olímpico, consolidándose como la potencia regional de una disciplina en la que, durante esta edición de la justa, simplemente no tuvo rival