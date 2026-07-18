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Francia 0-4 Inglaterra EN VIVO: Partido por el Tercer Lugar, Mundial 2026

Francia e Inglaterra se enfrentarán en el Mundial 2026 por el Tercer Lugar luego de caer en Semifinales ante España y Argentina; sigue las acciones EN VIVO

Por: Bernardo Ferreira

Francia e Inglaterra se enfrentarán en busca del Tercer Lugar del Mundial 2026.
Francia e Inglaterra se enfrentarán en busca del Tercer Lugar del Mundial 2026.Redes sociales
Escudo de Francia para el Mundial 2026
FRANCIA
04
INGLATERRA
Escudo MxM Inglaterra para el Mundial 2026
MEDIO TIEMPO
MT¡¡¡Terminan los primeros 45 minutos!!!

Inglaterra se marcha al descanso con una ventaja que parece insuperable

45+1'GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE INGLATERRAAAAAAAA

Bukayo Saka consigue su 'hat-trick' y suma el cuarto gol a la aplastante goleada

45'Se añaden 4 minutos

A la primera parte de este partido correspondiente al Tercer Lugar del Mundial 2026

41'¡¡¡Inglaterra perdona!!!

Rashford ganó por la banda y envió un centro que Ivan Toney dejó pasar de manera inaudita

40'Ceeeentro de Saka

Que se marcha por línea de fondo y Francia toma un ligero respiro

37'GOOOOOOOOOOOOL DE INGLATERRAAAAAAAA

Bukayo Saka manda el balón al fondo del arco y confirma la goleada por parte de los 'Tres Leones'

35'Inglaterra desperdicia el contragolpe

Y no logran poner a prueba de nueva cuenta a Dean Henderson

34'¡¡¡Se la pierde Mbappé!!!

Dean Henderson detiene el esférico y mantiene su arco imbatido

33'Dispaaaaaaro de Rashford

Mike Maignan evita el 3-0 tras el disparo del '11' inglés

30'Francia se mantiene luchando

Inglaterra muestra tranquilidad tras media hora del compromiso

27'Mbappé se acerca al gol

Gana la espalda de la zaga y remata al arco... aunque ya habían marcado fuera de lugar

25'Se reanudan las acciones

Francia retoma la iniciativa en busca de recortar la distancia

22'Pausa de hidratación

El partido se detiene en Miami con el parcial triunfo inglés

21'Inglaterra se repliega

Y el intento de larga distancia por parte de Kylian Mbappé se marcha desviado

18'GOOOOOOOOOOOOOOL DE INGLATERRAAAAAAA

Ezri Konsa gana el centro al corazón del área y con un cabezazo a segundo poste aumenta la ventaja

17'Nuevamente Bukayo Saka

Maxence Lacroix logra estirar la pierna y enviar a tiro de esquina el intento inglés

16'Francia se adueña del balón

Y es amplio dominador en estos últimos 5 minutos del duelo en Miami

14'Centro de Mbappé

Que es enviado a tiro de esquina por parte de Marc Guéhi

11'GOOO..... anulado 

Bukayo Saka anota en fuera de juego y se ahoga el grito de gol en Miami

10'Dispaaaaaaro de Rayan Cherki

Que Dean Henderson rechaza con dificultad; el 1-1 se acercó a este encuentro por el Tercer Lugar

7'Se le queda el balón a Mbappé

El '10' de Francia se pierde el mano a mano ante el arquero Dean Henderson

6'¡¡Se pieeeerden el 2-0!!

Marcus Rashford estrella su intento en Malo Gusto durante la segunda aproximación al arco rival

5'Francia se adueña del esférico

Mientras Mbappé aparece por la banda de la izquierda en busca de igualar el compromiso

2'GOOOOOOOOOLAAAAAAZOOOOOOOO DE INGLATERRA

Declan Rice dispara de larga distancia y pone el primer tanto en el marcador

0'¡¡¡COOOOOOOOOOOOMIENZA EL PARTIDO!!!

Inglaterra y Francia ya mueven el balón en Miami en busca del Tercer Lugar del Mundial 2026

-Se lleva a cabo el protocolo

Se entonan los Himnos Nacionales de Francia e Inglaterra

Francia e Inglaterra se enfrentan en el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026.
Francia e Inglaterra se enfrentan en el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026.Reuters
-Ya calientan

Los 22 protagonistas saltan al terreno de juego en Miami

-Inglaterra va con este XI, con diversos cambios

Dean Henderson, Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence, Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Morgan Rogers y Ivan Toney

-Así sale Francia al terreno de juego

Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Théo Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, Adrien Rabiot, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé

-Jesús Valenzuela Sáez es el árbitro

Impartirá justicia entre Francia e Inglaterra, último partido de Didier Deschamps al mando del conjunto galo

-¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!

Francia e Inglaterra se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami por el Tercer Lugar del Mundial 2026

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