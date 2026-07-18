Francia 0-4 Inglaterra EN VIVO: Partido por el Tercer Lugar, Mundial 2026

Inglaterra se marcha al descanso con una ventaja que parece insuperable

Bukayo Saka consigue su 'hat-trick' y suma el cuarto gol a la aplastante goleada

A la primera parte de este partido correspondiente al Tercer Lugar del Mundial 2026

Rashford ganó por la banda y envió un centro que Ivan Toney dejó pasar de manera inaudita

Que se marcha por línea de fondo y Francia toma un ligero respiro

Bukayo Saka manda el balón al fondo del arco y confirma la goleada por parte de los 'Tres Leones'

Y no logran poner a prueba de nueva cuenta a Dean Henderson

Dean Henderson detiene el esférico y mantiene su arco imbatido

Mike Maignan evita el 3-0 tras el disparo del '11' inglés

Gana la espalda de la zaga y remata al arco... aunque ya habían marcado fuera de lugar

Mbappé se acerca al gol

27' Mbappé se acerca al gol

Francia retoma la iniciativa en busca de recortar la distancia

Se reanudan las acciones

25' Se reanudan las acciones

El partido se detiene en Miami con el parcial triunfo inglés

Y el intento de larga distancia por parte de Kylian Mbappé se marcha desviado

Ezri Konsa gana el centro al corazón del área y con un cabezazo a segundo poste aumenta la ventaja

Maxence Lacroix logra estirar la pierna y enviar a tiro de esquina el intento inglés

Y es amplio dominador en estos últimos 5 minutos del duelo en Miami

Francia se adueña del balón

16' Francia se adueña del balón

Que es enviado a tiro de esquina por parte de Marc Guéhi

Bukayo Saka anota en fuera de juego y se ahoga el grito de gol en Miami

Que Dean Henderson rechaza con dificultad; el 1-1 se acercó a este encuentro por el Tercer Lugar

El '10' de Francia se pierde el mano a mano ante el arquero Dean Henderson

Se le queda el balón a Mbappé

7' Se le queda el balón a Mbappé

Marcus Rashford estrella su intento en Malo Gusto durante la segunda aproximación al arco rival

Mientras Mbappé aparece por la banda de la izquierda en busca de igualar el compromiso

Francia se adueña del esférico

5' Francia se adueña del esférico

Declan Rice dispara de larga distancia y pone el primer tanto en el marcador

Inglaterra y Francia ya mueven el balón en Miami en busca del Tercer Lugar del Mundial 2026

Francia e Inglaterra se enfrentan en el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026.

Francia e Inglaterra se enfrentan en el partido por el Tercer Lugar del Mundial 2026. Reuters

Se entonan los Himnos Nacionales de Francia e Inglaterra

Se lleva a cabo el protocolo

- Se lleva a cabo el protocolo

Los 22 protagonistas saltan al terreno de juego en Miami

- Ya calientan

Inglaterra va con este XI, con diversos cambios

- Inglaterra va con este XI, con diversos cambios

Así sale Francia al terreno de juego

- Así sale Francia al terreno de juego

Impartirá justicia entre Francia e Inglaterra, último partido de Didier Deschamps al mando del conjunto galo

Jesús Valenzuela Sáez es el árbitro

- Jesús Valenzuela Sáez es el árbitro

- ¡¡¡Bieeeeeenvenidos a las acciones del partido!!!