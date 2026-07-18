Francia 0-4 Inglaterra EN VIVO: Partido por el Tercer Lugar, Mundial 2026
Francia e Inglaterra se enfrentarán en el Mundial 2026 por el Tercer Lugar luego de caer en Semifinales ante España y Argentina; sigue las acciones EN VIVO
Inglaterra se marcha al descanso con una ventaja que parece insuperable
Bukayo Saka consigue su 'hat-trick' y suma el cuarto gol a la aplastante goleada
A la primera parte de este partido correspondiente al Tercer Lugar del Mundial 2026
Rashford ganó por la banda y envió un centro que Ivan Toney dejó pasar de manera inaudita
Que se marcha por línea de fondo y Francia toma un ligero respiro
Bukayo Saka manda el balón al fondo del arco y confirma la goleada por parte de los 'Tres Leones'
Y no logran poner a prueba de nueva cuenta a Dean Henderson
Dean Henderson detiene el esférico y mantiene su arco imbatido
Mike Maignan evita el 3-0 tras el disparo del '11' inglés
Inglaterra muestra tranquilidad tras media hora del compromiso
Gana la espalda de la zaga y remata al arco... aunque ya habían marcado fuera de lugar
Francia retoma la iniciativa en busca de recortar la distancia
El partido se detiene en Miami con el parcial triunfo inglés
Y el intento de larga distancia por parte de Kylian Mbappé se marcha desviado
Ezri Konsa gana el centro al corazón del área y con un cabezazo a segundo poste aumenta la ventaja
Maxence Lacroix logra estirar la pierna y enviar a tiro de esquina el intento inglés
Y es amplio dominador en estos últimos 5 minutos del duelo en Miami
Que es enviado a tiro de esquina por parte de Marc Guéhi
Bukayo Saka anota en fuera de juego y se ahoga el grito de gol en Miami
Que Dean Henderson rechaza con dificultad; el 1-1 se acercó a este encuentro por el Tercer Lugar
El '10' de Francia se pierde el mano a mano ante el arquero Dean Henderson
Marcus Rashford estrella su intento en Malo Gusto durante la segunda aproximación al arco rival
Mientras Mbappé aparece por la banda de la izquierda en busca de igualar el compromiso
Declan Rice dispara de larga distancia y pone el primer tanto en el marcador
Inglaterra y Francia ya mueven el balón en Miami en busca del Tercer Lugar del Mundial 2026
Se entonan los Himnos Nacionales de Francia e Inglaterra
Los 22 protagonistas saltan al terreno de juego en Miami
Dean Henderson, Jarell Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence, Declan Rice, Eberechi Eze, Bukayo Saka, Marcus Rashford, Morgan Rogers y Ivan Toney
Mike Maignan, Malo Gusto, Ibrahima Konaté, Maxence Lacroix, Théo Hernandez, Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, Adrien Rabiot, Michael Olise, Désiré Doué y Kylian Mbappé
Impartirá justicia entre Francia e Inglaterra, último partido de Didier Deschamps al mando del conjunto galo
Francia e Inglaterra se enfrentarán en el Hard Rock Stadium de Miami por el Tercer Lugar del Mundial 2026