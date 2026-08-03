El fichaje de Yan Diomandé al Real Madrid aún no está cerrado; RB Leipzig desmiente acuerdo

El posible fichaje del delantero marfileño Yan Diomandé con el Real Madrid ha encendido las alarmas en Alemania, luego de que el RB Leipzig saliera a desmentir de forma categórica que la operación esté completamente cerrada.

Leipzig desmiente acuerdo con el Real Madrid

Marcel Schäfer, director deportivo del conjunto de la Bundesliga, puso un freno de mano a las especulaciones de los últimos días. El directivo aclaró que, si bien existen conversaciones en marcha entre ambas instituciones, no hay un acuerdo definitivo y las negociaciones aún están lejos de culminar.

Está claro que algunos autoproclamados expertos en fichajes reportaron hace unos días que el acuerdo estaba cerrado o dieron el 'Here we go'. Simplemente no es así. Aún no hemos llegado a esa etapa", sentenció con firmeza para Sky Sports Alemania.

El conflicto de agencias no es problema

Más allá de los rumores que apuntaban a que un conflicto entre agencias de representación podría tumbar el traspaso del atacante africano, Schäfer restó total importancia al asunto. Confirmó que la situación no representa un obstáculo en los escritorios y confía en que las aguas se calmarán pronto.

El futuro de Diomandé sigue en el aire

El interés del Real Madrid por sumar el desequilibrio y juventud de Yan Diomandé se mantiene intacto, pero la directiva merengue tendrá que picar piedra. Las negociaciones con el RB Leipzig continuarán activas en los próximos días para destrabar las cláusulas pendientes antes de hacer oficial cualquier movimiento en este mercado de transferencias.