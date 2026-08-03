¡LE DAN OTRA OPORTUNIDAD! Pochettino seguirá al frente de Estados Unidos hasta 2030

La Federación de Futbol de Estados Unidos apostó por la continuidad. Apenas unas semanas después de la eliminación en los octavos de final de la Copa del Mundo de 2026, confirmó la renovación de Mauricio Pochettino, quien permanecerá como entrenador del equipo nacional hasta el Mundial de 2030.

El técnico argentino había dejado abierta la posibilidad de abandonar el proyecto tras la derrota por 4-1 frente a Bélgica, resultado que puso fin al sueño mundialista de los estadounidenses como anfitriones. Sin embargo, las conversaciones entre ambas partes concluyeron con un nuevo acuerdo que extiende su vínculo por un ciclo completo más.

La renovación no sólo contempla que Pochettino siga al frente de la selección mayor. También asumirá un papel más amplio dentro de la federación, colaborando en el desarrollo de las selecciones juveniles, la formación de entrenadores, la relación con las ligas profesionales y otros aspectos técnicos del futbol estadounidense.

Un nuevo comienzo

Con la renovación oficializada, Mauricio Pochettino tendrá la responsabilidad de encabezar un segundo ciclo mundialista al frente de Estados Unidos, un respaldo que refleja la confianza de la federación en un proyecto de largo plazo pese al tropiezo sufrido en la Copa del Mundo de 2026.

El estratega llegó al banquillo en septiembre de 2024 y acumuló 17 victorias, 12 derrotas y dos empates en 31 partidos, incluyendo marca de tres triunfos y dos derrotas en el Mundial, además de un saldo de dos descalabros frente a México.

Con ello, la dirigencia estadounidense apuesta por mantener la estabilidad del proceso y darle continuidad a un trabajo que comenzó hace casi dos años, con la mira puesta en llegar en mejores condiciones a la Copa del Mundo de 2030.

Confían en el proyecto

Aunque la eliminación frente a Bélgica en los octavos de final representó un duro golpe para las aspiraciones de los anfitriones, la Federación de Futbol de Estados Unidos optó por mantener la estabilidad del proyecto y darle continuidad al trabajo del entrenador argentino.

Las negociaciones para extender su contrato habían comenzado incluso antes de concluir la Copa del Mundo y finalmente derivaron en un acuerdo que lo mantendrá al frente del equipo hasta el Mundial de 2030.

En las semanas previas al torneo también surgieron versiones sobre un posible regreso de Pochettino al futbol europeo, luego de contactos con el AC Milan, aunque finalmente el argentino continuará al frente de la selección estadounidense.

Primera prueba, ante México

La renovación de Mauricio Pochettino también ya tiene fecha para su primer examen. Estados Unidos enfrentará a México el próximo 3 de octubre en un partido amistoso que se disputará en Arizona, encuentro que marcará el inicio del nuevo ciclo del entrenador argentino al frente del conjunto de las barras y las estrellas.

Del otro lado estará un Tricolor que también comienza una nueva etapa bajo el mando de Rafael Márquez. El amistoso frente a los estadounidenses será el tercer compromiso del estratega mexicano como seleccionador nacional, luego de los duelos programados en septiembre ante Colombia y Perú.

El encuentro servirá como el primer gran parámetro para ambos proyectos rumbo al siguiente ciclo mundialista y volverá a enfrentar a dos de las selecciones con mayor rivalidad dentro de la Concacaf.

Con esta renovación, Pochettino se convierte en el quinto entrenador de la selección estadounidense en este siglo que tendrá la oportunidad de dirigir dos ciclos mundialistas consecutivos. Antes lo hicieron Bruce Arena, Bob Bradley, Jürgen Klinsmann y Gregg Berhalter, aunque tres de ellos fueron despedidos antes de completar su segundo proceso.