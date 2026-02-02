Todos los ganadores del MVP del Super Bowl: La lista histórica antes de la edición LX

La fiebre por el futbol americano está en su punto máximo. Estamos a nada de presenciar el Super Bowl LX este 8 de febrero de 2026 en el espectacular Levi’s Stadium de Santa Clara. El duelo promete sacar chispas: una revancha histórica del Super Bowl XLIX que pone frente a frente a los Seattle Seahawks y a los New England Patriots. Pero más allá de quién levante el Vince Lombardi, la gran incógnita es: ¿Quién se llevará el Trofeo Pete Rozelle al Jugador Más Valioso?

Para esta edición 60, las apuestas tienen nombres claros. Por el lado de Seattle, el quarterback Sam Darnold llega en un momento de redención absoluto, perfilándose como el gran favorito tras una campaña de ensueño. En la otra trinchera, el novato sensación Drake Maye busca emular a las leyendas de Foxborough. Sin embargo, la historia nos enseña que no podemos descartar a talentos explosivos como el receptor Jaxon Smith-Njigba o la potencia terrestre de Kenneth Walker III.

EL OLIMPO DE LA NFL: LEYENDAS Y CURIOSIDADES DEL MVP

Ganar este galardón es entrar a la eternidad deportiva. Desde 1967, el premio reconoce a la figura determinante del "Súper domingo". La votación es una mezcla de estrategia y pasión: un panel de medios tiene el 80% de la decisión, mientras que los fanáticos aportan el 20% restante, haciendo de este reconocimiento algo único en el deporte profesional.

Históricamente, los mariscales de campo dominan la escena. De las 59 ediciones previas, en 32 ocasiones un quarterback se llevó el premio a casa. El rey absoluto de esta categoría es Tom Brady, quien con cinco trofeos MVP mira a todos desde arriba. Le siguen de cerca monstruos sagrados como Joe Montana y Patrick Mahomes, ambos con tres galardones.

Tom Brady es el máximo ganador de premios MVP del Super Bowl. REUTERS

Pero no todo es ofensiva. La lista de ganadores esconde joyas defensivas y casos únicos, como el de Chuck Howley (Super Bowl V), el único jugador en la historia en ganar el MVP perteneciendo al equipo perdedor, o Von Miller, quien destruyó a la ofensiva de Carolina en la edición 50.

LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL MVP DEL SUPER BOWL (1967-2025)

A continuación, te presentamos el listado año por año de las leyendas que definieron el partido más importante del año, desde la era de Bart Starr hasta la reciente consagración de Jalen Hurts en 2025.

Patrick Mahomes tiene tres MVP del Super Bowl. REUTERS