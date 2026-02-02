Todos los ganadores del MVP del Super Bowl: La lista histórica antes de la edición LX
Conoce a todos los ganadores del MVP del Super Bowl. Desde Tom Brady hasta los favoritos del Super Bowl LX: Sam Darnold y Drake Maye
La fiebre por el futbol americano está en su punto máximo. Estamos a nada de presenciar el Super Bowl LX este 8 de febrero de 2026 en el espectacular Levi’s Stadium de Santa Clara. El duelo promete sacar chispas: una revancha histórica del Super Bowl XLIX que pone frente a frente a los Seattle Seahawks y a los New England Patriots. Pero más allá de quién levante el Vince Lombardi, la gran incógnita es: ¿Quién se llevará el Trofeo Pete Rozelle al Jugador Más Valioso?
Para esta edición 60, las apuestas tienen nombres claros. Por el lado de Seattle, el quarterback Sam Darnold llega en un momento de redención absoluto, perfilándose como el gran favorito tras una campaña de ensueño. En la otra trinchera, el novato sensación Drake Maye busca emular a las leyendas de Foxborough. Sin embargo, la historia nos enseña que no podemos descartar a talentos explosivos como el receptor Jaxon Smith-Njigba o la potencia terrestre de Kenneth Walker III.
EL OLIMPO DE LA NFL: LEYENDAS Y CURIOSIDADES DEL MVP
Ganar este galardón es entrar a la eternidad deportiva. Desde 1967, el premio reconoce a la figura determinante del "Súper domingo". La votación es una mezcla de estrategia y pasión: un panel de medios tiene el 80% de la decisión, mientras que los fanáticos aportan el 20% restante, haciendo de este reconocimiento algo único en el deporte profesional.
Históricamente, los mariscales de campo dominan la escena. De las 59 ediciones previas, en 32 ocasiones un quarterback se llevó el premio a casa. El rey absoluto de esta categoría es Tom Brady, quien con cinco trofeos MVP mira a todos desde arriba. Le siguen de cerca monstruos sagrados como Joe Montana y Patrick Mahomes, ambos con tres galardones.
Pero no todo es ofensiva. La lista de ganadores esconde joyas defensivas y casos únicos, como el de Chuck Howley (Super Bowl V), el único jugador en la historia en ganar el MVP perteneciendo al equipo perdedor, o Von Miller, quien destruyó a la ofensiva de Carolina en la edición 50.
LISTA COMPLETA DE GANADORES DEL MVP DEL SUPER BOWL (1967-2025)
A continuación, te presentamos el listado año por año de las leyendas que definieron el partido más importante del año, desde la era de Bart Starr hasta la reciente consagración de Jalen Hurts en 2025.
- I - 1967 / Bart Starr / QB / Green Bay Packers
- II - 1968 / Bart Starr / QB / Green Bay Packers
- III - 1969 / Joe Namath / QB / New York Jets
- IV - 1970 / Len Dawson / QB / Kansas City Chiefs
- V - 1971 / Chuck Howley / LB / Dallas Cowboys
- VI - 1972 / Roger Staubach / QB / Dallas Cowboys
- VII - 1973 / Jake Scott / S / Miami Dolphins
- VIII - 1974 / Larry Csonka / RB / Miami Dolphins
- IX - 1975 / Franco Harris / RB / Pittsburgh Steelers
- X - 1976 / Lynn Swann / WR / Pittsburgh Steelers
- XI - 1977 / Fred Biletnikoff / WR / Oakland Raiders
- XII - 1978 / Harvey Martin & Randy White / DL / Dallas Cowboys
- XIII - 1979 / Terry Bradshaw / QB / Pittsburgh Steelers
- XIV - 1980 / Terry Bradshaw / QB / Pittsburgh Steelers
- XV - 1981 / Jim Plunkett / QB / Oakland Raiders
- XVI - 1982 / Joe Montana / QB / San Francisco 49ers
- XVII - 1983 / John Riggins / RB / Washington Redskins
- XVIII - 1984 / Marcus Allen / RB / Los Angeles Raiders
- XIX - 1985 / Joe Montana / QB / San Francisco 49ers
- XX - 1986 / Richard Dent / DE / Chicago Bears
- XXI - 1987 / Phil Simms / QB / New York Giants
- XXII - 1988 / Doug Williams / QB / Washington Redskins
- XXIII - 1989 / Jerry Rice / WR / San Francisco 49ers
- XXIV - 1990 / Joe Montana / QB / San Francisco 49ers
- XXV - 1991 / Ottis Anderson / RB / New York Giants
- XXVI - 1992 / Mark Rypien / QB / Washington Redskins
- XXVII - 1993 / Troy Aikman / QB / Dallas Cowboys
- XXVIII - 1994 / Emmitt Smith / RB / Dallas Cowboys
- XXIX - 1995 / Steve Young / QB / San Francisco 49ers
- XXX - 1996 / Larry Brown / CB / Dallas Cowboys
- XXXI - 1997 / Desmond Howard / KR-PR / Green Bay Packers
- XXXII - 1998 / Terrell Davis / RB / Denver Broncos
- XXXIII - 1999 / John Elway / QB / Denver Broncos
- XXXIV - 2000 / Kurt Warner / QB / St. Louis Rams
- XXXV - 2001 / Ray Lewis / LB / Baltimore Ravens
- XXXVI - 2002 / Tom Brady / QB / New England Patriots
- XXXVII - 2003 / Dexter Jackson / S / Tampa Bay Buccaneers
- XXXVIII - 2004 / Tom Brady / QB / New England Patriots
- XXXIX - 2005 / Deion Branch / WR / New England Patriots
- XL - 2006 / Hines Ward / WR / Pittsburgh Steelers
- XLI - 2007 / Peyton Manning / QB / Indianapolis Colts
- XLII - 2008 / Eli Manning / QB / New York Giants
- XLIII - 2009 / Santonio Holmes / WR / Pittsburgh Steelers
- XLIV - 2010 / Drew Brees / QB / New Orleans Saints
- XLV - 2011 / Aaron Rodgers / QB / Green Bay Packers
- XLVI - 2012 / Eli Manning / QB / New York Giants
- XLVII - 2013 / Joe Flacco / QB / Baltimore Ravens
- XLVIII - 2014 / Malcolm Smith / LB / Seattle Seahawks
- XLIX - 2015 / Tom Brady / QB / New England Patriots
- L - 2016 / Von Miller / LB / Denver Broncos
- LI - 2017 / Tom Brady / QB / New England Patriots
- LII - 2018 / Nick Foles / QB / Philadelphia Eagles
- LIII - 2019 / Julian Edelman / WR / New England Patriots
- LIV - 2020 / Patrick Mahomes / QB / Kansas City Chiefs
- LV - 2021 / Tom Brady / QB / Tampa Bay Buccaneers
- LVI - 2022 / Cooper Kupp / WR / Los Angeles Rams
- LVII - 2023 / Patrick Mahomes / QB / Kansas City Chiefs
- LVIII - 2024 / Patrick Mahomes / QB / Kansas City Chiefs
- LIX - 2025 / Jalen Hurts / QB / Philadelphia Eagles