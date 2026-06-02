5 cosas por las que es conocido Nueva Zelanda, además de Tim Payne

Si te enteraste de la popularidad del jugador de fútbol Tim Payne, seguro te surgió la duda sobre su lugar de origen, a miles de kilómetros de México. Así que si por primera vez te lo planteaste para un viaje, te contamos algunas razones para visitar Nueva Zelanda.

Perteneciente a Oceanía, Nueva Zelanda es un país geográficamente aislado, pero que ha cautivado a exploradores, cineastas y viajeros durante décadas, sobre todo gracias a sus paisajes.

Visitar este lugar no es simplemente tomar unas vacaciones; es sumergirse en un ecosistema donde la naturaleza dicta las reglas y los seres humanos han aprendido a vivir en un profundo respeto con su entorno.

Para cualquiera que busque escapar de la monotonía urbana y reconectarse con la inmensidad del mundo natural, este archipiélago representa el destino definitivo. Cada jornada se convierte en una expedición completamente distinta a la anterior, ¡prepárate para un recorrido en Nueva Zelanda que parece sacado de la fantasía!

Locaciones de El Señor de los Anillos en Nueva Zelanda Canva

¿Por qué visitar Nueva Zelanda?

Vacaciones en el mundo de El Señor de los Anillos

El director Peter Jackson transformó su tierra natal en el hogar de las novelas de J.R.R. Tolkien, y hoy en día, el turismo cinematográfico sigue siendo uno de los ganchos más potentes del país.

El punto de partida obligado para cualquier fanático de El Señor de los Anillos que visita Nueva Zelanda es, por supuesto, el set de filmación de Hobbiton, ubicado en la localidad de Matamata, en la Isla Norte.

Lo que comenzó como una serie de estructuras temporales de madera y poliestireno para la trilogía original se reconstruyó con materiales permanentes para las películas de El Hobbit.

Podrás admirar las icónicas cuarenta y cuatro fachadas de las casas hobbit, decoradas de manera tan detallada que verás ropa colgada en los tendederos en miniatura, herramientas de jardín apoyadas en las cercas y chimeneas que emiten humo real.

Por otro lado, el Parque Nacional Tongariro, catalogado como Patrimonio de la Humanidad, sirvió de escenario para recrear la tenebrosa región de Mordor.

Y en Wellington se encuentra el Parque Regional Kaitoke, el sitio específico que albergó el reino elfo de Rivendell. El parque cuenta con señalización interactiva y una réplica a tamaño real del arco elfo por el que pasa la Comunidad del Anillo al abandonar el refugio.

Qué ver en Nueva Zelanda Canva

Cultura Maorí

Para vivir un encuentro auténtico con la cultura maorí, la ciudad de Rotorua es el destino de referencia. Aquí, los visitantes tienen la oportunidad de ingresar a un marae (un espacio sagrado de reunión comunitaria) y presenciar de cerca el powhiri, la ceremonia tradicional de bienvenida que incluye cantos, discursos y el famoso hongi, el saludo maorí que consiste en presionar suavemente la nariz y la frente con otra persona para compartir el aliento de vida.

También puedes presenciar el haka, una expresión artística corporal que es una manifestación profunda de orgullo, unidad y fuerza comunitaria. Se ejecuta tanto en momentos de desafío como en celebraciones de gran trascendencia, bodas o funerales.

De igual manera, el ta moko (el tatuaje tradicional maorí) es un elemento fundamental de su herencia cultural que ha experimentado un renacimiento extraordinario.

A diferencia de los tatuajes occidentales comunes, el moko se realiza mediante cinceles tradicionales o agujas que graban la piel con motivos que narran la genealogía, el estatus social y los logros personales de quien lo porta.

La octava maravilla del mundo

Milford Sound, ubicado en el Parque Nacional Fiordland, en el extremo suroeste de la Isla Sur, es un testimonio del poder de la erosión glacial durante las últimas glaciaciones; se le considera la “octava maravilla del mundo” en Nueva Zelanda.

La forma más accesible de explorar esta maravilla es a bordo de un crucero que recorre los dieciséis kilómetros de longitud del fiordo hasta abrirse al mar de Tasmania. El pico más emblemático es el Mitre Peak, cuya silueta se asemeja a la mitra de un obispo y domina el paisaje de manera espectacular.

Los capitanes de los cruceros suelen aproximar la proa del barco a pocos metros de la base de las cascadas de Stirling, permitiendo que los pasajeros experimenten el "bautismo de Milford", una lluvia de rocío glacial que, según el mito, purifica el espíritu.

El agua del fiordo, de una tonalidad oscura debido al reflejo de las montañas y a los taninos de los bosques circundantes, crea un espejo perfecto donde la inmensidad del cielo y la roca se duplican, ofreciendo una de las perspectivas fotográficas más codiciadas de todo el hemisferio sur.

Qué ver en Nueva Zelanda Canva

Glaciares Franz Josef y Fox

¿Con ganas de visitar glaciares lejos de tierras latinoamericanas? En Nueva Zelanda, puedes encontrar a Franz Josef y Fox, los glaciares ubicados en la Costa Oeste de la Isla Sur.

A diferencia de la gran mayoría de los glaciares del mundo, estos descienden desde las cumbres de los Alpes del Sur hasta terminar a menos de trescientos metros sobre el nivel del mar, adentrándose de manera directa en el corazón de una selva tropical templada.

Playas termales

La intensa actividad tectónica que caracteriza a este territorio, situado directamente sobre el Cinturón de Fuego del Pacífico, no solo genera montañas imponentes, sino también playas termales como Hot Water Beach.

Conformada por dos fuentes subterráneas de agua de origen volcánico que alcanzan temperaturas de hasta sesenta y cuatro grados centígrados, se filtran a través de la arena durante las mareas bajas.

Los visitantes acuden equipados con palas para cavar sus propias piscinas individuales en la orilla del mar. El juego consiste en mezclar el agua termal ardiente que brota del subsuelo con las olas frías del océano Pacífico que entran intermitentemente, logrando la temperatura perfecta para un baño relajante al aire libre.

Razones para visitar Nueva Zelanda hay muchas (además de Tim Payne), pero en definitiva, una de las más importantes es que se trata de un territorio que dejará una huella profunda y transformará tu perspectiva de la vida y la naturaleza.