El beisbol mexicano cambia para siempre: la LMB quiere eliminar el error humano detrás de home

El beisbol siempre necesitó de un villano. Durante más de un siglo ese papel lo ocupó el umpire detrás de home. El hombre del dedo acusador. El guardián imperfecto de la zona de strike. El personaje capaz de incendiar estadios con una marcación absurda o construir leyendas desde la furia. El beisbol aprendió a convivir con ese caos porque era parte del espectáculo.

Hasta ahora.

La Liga Mexicana de Beisbol anunció que a partir del 22 de mayo comenzará a operar el llamado “umpire robot”, un sistema automatizado para cantar bolas y strikes mediante tecnología Trackman. La LMB se convertirá el viernes en la primera liga profesional de América en implementar este modelo durante juegos de temporada regular.

Y aunque el anuncio parece tecnológico, en realidad toca algo mucho más profundo.

La discusión sobre qué parte del beisbol todavía debe pertenecer a los humanos. El país que se adelantó a MLB. Mientras Grandes Ligas continúa atrapada entre pruebas, laboratorios y debates eternos sobre el Automated Ball-Strike System, México decidió avanzar.

No parcialmente. No en exhibiciones. No como entretenimiento experimental.

¿Cómo funciona el umpire robot?

La LMB instalará el sistema en series específicas de los 20 clubes durante la temporada 2026. El cuarto umpire trabajará desde cabina junto al operador de Trackman y enviará la decisión vía radio al umpire colocado detrás de home. No habrá retos. No existirá reinterpretación humana. La máquina gobernará cada pitcheo.

La liga presume una precisión del 99.5%. Y ahí comenzará otro debate.

Anunciamos otro hito histórico en la Liga Mexicana , a partir del 22 de Mayo se implementará el #UmpireRobot . Será equitativo para todos los equipos en este 2026, solamente operará en 1 Serie de Local y 1 Serie de visitante para los 20 clubes de nuestro circuito dentro de la temporada regular. Con un 99.5% de asertividad daremos un nuevo paso a la modernización del Béisbol Mexicano", escribió Horacio de la Vega, presidente de la LMB, en su cuenta de X.

El umpire robot se utilizará en 60 encuentros repartidos en 20 series.

Porque el beisbol nunca ha sido un deporte de exactitud absoluta. Ha sido un juego de interpretación. Greg Maddux construyó una carrera expandiendo esquinas. Yadier Molina convertía strikes imposibles mediante framing. Muchos grandes pitchers no dominaron únicamente por velocidad o repertorio, sino porque entendían psicológicamente al umpire.

El arte estaba en convencer. Ahora el arte tendrá que adaptarse a convencer cámaras. Corea ya descubrió las consecuencias

La KBO de Corea del Sur lleva dos temporadas viviendo en el futuro que México apenas comenzará a explorar.

Allá el sistema ABS funciona mediante cámaras similares al Hawk-Eye que utiliza MLB para Statcast. Pero existe una diferencia clave. Mientras las ligas menores estadunidenses probaron planos bidimensionales, Corea exige que el lanzamiento atraviese la zona tanto al frente como atrás del plato. El sistema incluso ajusta la zona dependiendo de la altura del bateador y añade dos centímetros extra a las esquinas.

La consecuencia ha sido inmediata.

Los ponches aumentaron de 17.7 por ciento en 2023 a 19.9 por ciento en 2025. Las bases por bolas también crecieron ligeramente. El juego cambió porque la precisión absoluta modifica conductas humanas.

Los pitchers ya no negocian esquinas ambiguas. Los bateadores tampoco esperan favores. Todo se vuelve más rígido. Más matemático. Más frío. Pero también más justo.

Daniel Kim, exscout vinculado a MLB y actual analista de la KBO, explicó que aficionados y jugadores estaban cansados del arbitraje humano. El hartazgo abrió la puerta para aceptar la automatización.

Porque la tecnología suele entrar al deporte cuando la confianza desaparece. El problema de eliminar la imperfección

La pregunta no es si el sistema funciona. La verdadera pregunta es qué pierde el beisbol cuando elimina la subjetividad.

Los grandes escándalos arbitrales del deporte produjeron rabia, sí, pero también memoria colectiva. El umpire que expulsaba a un manager por discutir una esquina baja. El pitcher veterano que recibía respeto en el noveno inning. El novato obligado a ganarse la zona. Todo eso formaba parte de un ecosistema imperfecto, profundamente humano y muchas veces injusto.

Ahora llegará la precisión.