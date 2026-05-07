¿Juega Fernando Gorriarán? La noticia que sacude a Tigres antes de visitar a Chivas

La tensión en la Sultana del Norte alcanzó su punto máximo. Con el boleto a las Semifinales del Clausura 2026 prácticamente en la bolsa, los Tigres de la UANL preparan el golpe final contra las Chivas, pero la gran duda que mantuvo en vilo a la afición durante toda la semana parece tener respuesta. Fernando Gorriarán, el motor del mediocampo felino, mostró una recuperación sorprendente tras el susto que vivió en la Concachampions, y su presencia en el Estadio Akron para el duelo de vuelta luce más real que nunca.

Fernando Gorriarán saliendo apoyado del campo. Mexsport

El capitán uruguayo encendió las alarmas apenas a los 15 minutos del choque ante Nashville al sentir un "piquete" en el muslo izquierdo. Sin embargo, el panorama cambió radicalmente este jueves en El Volcán. El volante charrúa trabajó casi al parejo de sus compañeros y demostró que la molestia muscular quedó atrás más rápido de lo que el cuerpo médico pronosticó. Ahora, la pelota quedó del lado del cuerpo técnico, que deberá decidir si lo lanza al ruedo desde el silbatazo inicial o lo guarda como un arma de lujo en la banca.

EL PLAN DE TIGRES PARA SENTENCIAR AL REBAÑO SAGRADO

La ventaja de 3-1 obtenida en el partido de ida le otorgó a la escuadra regia una tranquilidad envidiable. No obstante, el manejo de las cargas físicas resultó vital en una semana donde se juegan la vida en dos torneos distintos. Mientras Fernando Gorriarán apunta a la titularidad, otros elementos clave todavía no recibieron el alta definitiva. Es el caso de Joaquim Pereira, quien evolucionó favorablemente de su desgarro, pero difícilmente verá minutos en Guadalajara. La directiva y los preparadores físicos prefirieron no arriesgarlo, pensando en que el calendario todavía guarda batallas de alto calibre.

Joaquim Pereira sobre el césped del Estadio Universitario. Mexsport

Por otro lado, la situación de Ozziel Herrera se mantiene bajo reserva. El extremo mexicano continuó con su trabajo diferenciado y quedó prácticamente descartado para el viaje a la Perla Tapatía. La estrategia con él fue clara: llevarlo con calma para que llegue al cien por ciento a una posible Final de Liga MX y, por supuesto, al duelo definitivo por el título de la Confederación. Los felinos cerrarán filas este viernes con un entrenamiento matutino antes de emprender el vuelo hacia tierras jaliscienses, donde buscarán finiquitar la serie ante un equipo tapatío que necesita un milagro.

DESTINO FINAL: EL INFIERNO RECIBIRÁ LA FINAL DE CONCACAF

Más allá de lo que suceda contra el Rebaño, la Concacaf ya hizo oficial el escenario para la batalla por la gloria internacional. Los Tigres se medirán al Toluca en la Gran Final de la Champions Cup 2026 el próximo sábado 30 de mayo. Debido a la impresionante cosecha de puntos y la diferencia de goles de los Diablos Rojos, el partido único se llevará a cabo en el Estadio Nemesio Díez, una aduana que históricamente se le complica a los de San Nicolás de los Garza.

Toluca recibirá a Tigres en la Final de la Copa de Campeones de Concacaf Mexsport

Este enfrentamiento tiene tintes de revancha inmediata. Apenas en diciembre pasado, estos dos colosos chocaron en la Final del Apertura 2025, donde el equipo escarlata se coronó bicampeón del futbol mexicano tras una dramática tanda de penales. Para el conjunto de Nuevo León, este cierre de semestre representa la oportunidad de cobrar cuentas pendientes y demostrar que su jerarquía sigue intacta. Con el regreso de sus piezas fundamentales como Fernando Gorriarán, el sueño del doblete parece estar más vivo que nunca para la institución universitaria.