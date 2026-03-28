Tiger Woods libre bajo fianza: ¿Podrá jugar el Masters tras su nuevo escándalo?

Tiger Woods volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez lejos del green. El ganador de 15 majors fue liberado bajo fianza la noche del viernes, horas después de un accidente automovilístico que terminó con su arresto bajo sospecha de conducir bajo los efectos de sustancias.

El episodio abre un nuevo capítulo en la vida del golfista de 50 años, uno que combina frentes legales, incertidumbre deportiva y el peso de una carrera marcada por la resiliencia. La ley en Florida le obligó a permanecer al menos ocho horas detenido antes de poder recuperar la libertad. Aunque no sufrió lesiones, el reporte de las autoridades lo describe como letárgico tras el choque, ocurrido cuando intentaba rebasar a un camión en una zona residencial.

El caso no está cerrado. Aun cuando la prueba de alcoholemia resultó negativa, Woods se negó a un examen de orina, lo que complica la determinación de si conducía bajo la influencia de medicamentos u otras sustancias. El antecedente pesa. Es la segunda ocasión en la que enfrenta un arresto similar, luego de declararse culpable de conducción temeraria años atrás tras admitir una combinación indebida de analgésicos.

El accidente de Tiger Woods lo sufrió en Jupiter Island, Florida. X: @SolomonFoskaay y AFP.

El futuro de Woods en el Masterrs

Mientras el proceso sigue su curso, el impacto inmediato alcanza su calendario deportivo. El Masters Tournament, primer major del año, aparece en el horizonte con más dudas que certezas. Woods debía tomar una decisión sobre su participación en los próximos días, en un contexto físico ya frágil tras múltiples cirugías de espalda y la rotura del tendón de Aquiles que lo marginó en 2025.

Su última aparición competitiva en un major dejó señales de distancia respecto a la élite. En sus recientes participaciones, no logró acercarse a menos de 16 golpes del líder en torneos completados. Aun así, su historial desafía cualquier pronóstico. En 2019, contra todo cálculo, conquistó Augusta para firmar una de las remontadas más icónicas del deporte.

El futuro inmediato de Woods también se extiende fuera del campo. Su rol como figura influyente dentro del PGA Tour, donde participa en la reconfiguración del circuito, se mantiene intacto. Además, su posible nombramiento como capitán del equipo estadounidense de la Ryder Cup 2027 sigue en evaluación.

En paralelo, el frente legal podría condicionar sus próximos pasos. Sin resultados definitivos sobre la sustancia involucrada, el caso dependerá de la investigación en curso y de cómo las autoridades interpreten su negativa a realizar pruebas adicionales.

El “Tigre” vuelve a caminar por una cuerda conocida. Entre la ley, la salud y el golf, su historia se redefine una vez más. El siguiente golpe no será con el driver, sino fuera del campo, donde se juega su estabilidad y su regreso.