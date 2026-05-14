Se filtran fotos de Tiger Woods aterrizando en Florida mientras busca evitar la cárcel

Tiger Woods fue visto aterrizando en Florida y abandonando discretamente el aeropuerto a bordo de un vehículo con cristales polarizados, en medio del proceso legal que enfrenta tras su segundo arresto relacionado con conducir bajo los efectos del alcohol desde 2017.

De acuerdo con imágenes difundidas por medios estadunidenses, Woods descendió de un jet privado y caminó sobre la pista de aterrizaje antes de subir a un todoterreno oscuro que presuntamente lo trasladó a su residencia en Jupiter Island.

La aparición pública ocurre pocos días después de que el golfista se declarara inocente de los cargos derivados del incidente.

Según reportó el Daily Mail, el equipo legal de Woods mantiene optimismo sobre la posibilidad de evitar una condena de cárcel conforme avanza el proceso judicial en Florida. El accidente ocurrió en una zona residencial

El informe señala que Woods conducía a alta velocidad por una carretera residencial cercana a la playa en Jupiter Island, donde el límite permitido era de 50 kilómetros por hora.

Las autoridades sostienen que el Land Rover del exnúmero 1 del mundo terminó impactando un camión y provocó daños valuados en aproximadamente 5 mil dólares.

Tiger Woods fue detenido el pasado viernes después de volcar su lujosa camioneta en Jupiter, Florida. Redes sociales

El caso representa un nuevo episodio complicado fuera del campo para Woods, cuya carrera ha estado marcada durante la última década por lesiones, cirugías y diversos problemas personales.

Un antecedente que vuelve a perseguir a Woods

El arresto revive inevitablemente el episodio ocurrido en 2017, cuando Woods fue detenido en Florida después de ser encontrado dormido al volante de un vehículo detenido sobre la vía pública.

En aquel momento, el golfista explicó que se encontraba bajo el efecto combinado de medicamentos prescritos y posteriormente ingresó a un programa para tratar el consumo de sustancias.

A pesar de los escándalos y problemas físicos, Woods logró reconstruir parte de su legado deportivo al conquistar el Masters Tournament 2019, uno de los regresos más impactantes en la historia del deporte.

Sin embargo, este nuevo proceso legal vuelve a colocar al ganador de 15 majors bajo fuerte atención mediática mientras sus abogados intentan resolver el caso sin consecuencias penales mayores.