¿Cómo se crea el calendario de la NFL? El complejo proceso detrás de las 18 semanas de acción
Te explicamos las variantes que existen para conformar un calendario de temporada de la NFL como el del 2026.
Cada primavera, mientras los aficionados aún celebran las selecciones del Draft, un selecto grupo de ejecutivos en las oficinas de la NFL tienen un reto que repercutirá en la vida de los equipos, aficionados y televisoras: la creación del calendario oficial.
Este proceso no solo define cuándo jugará cada equipo, sino que equilibra intereses comerciales, justicia deportiva y una logística de viajes que abarca varios continentes.
La fórmula matemática de los enfrentamientos
Contrario a lo que se pueda pensar, los rivales de cada equipo no se eligen al azar. Existe una fórmula de rotación establecida que garantiza que todos los equipos de la liga se enfrenten entre sí al menos una vez cada cuatro años. Para la temporada 2026, la estructura de 17 partidos por equipo se divide de la siguiente manera:
- 6 duelos divisionales: Partidos de ida y vuelta contra los tres rivales de la misma división.
- 4 duelos intraconferencia: Contra una división completa de su misma conferencia (AFC o NFC).
- 4 duelos interconferencia: Contra una división completa de la conferencia opuesta.
- 2 duelos por posición: Basados en el ranking de la temporada anterior contra equipos de las divisiones restantes de su propia conferencia.
- 1 duelo interconferencia adicional: Un partido contra un rival de la otra conferencia basado en la posición final del año previo.
El calendario debe esquivar obstáculos externos, como conciertos o eventos masivos en los estadios, información que la liga recopila desde enero, esto tanto en Estados Unidos como en los mercados internacionales, que ahora abarcan México, Sudamérica, Europa y Oceanía.
Para poder dar un descanso, los programadores buscan que, después de una serie internacional, los equipos tengan una semana de descanso.
Flexibilidad: El seguro de las televisoras
Para garantizar que los horarios estelares (Prime Time) siempre cuenten con los mejores partidos, la NFL utiliza el "Flex Scheduling" o programación flexible. Este sistema permite mover encuentros atractivos de la tarde del domingo al horario nocturno de Sunday Night Football.
Desde hace poco, esta flexibilidad se ha extendido:
- Monday Night Football: Elegible para cambios entre las semanas 12 y 17.
- Thursday Night Football: Se pueden realizar hasta dos cambios por temporada entre las semanas 13 y 17, con un aviso previo de 21 días.