La Selección Mexicana vuelve a enamorar a los "paisanos": van 60 mil entradas vendidas en el Rose Bowl

Durante años, acompañar a la Selección Nacional de México en Estados Unidos fue mucho más que asistir a un partido. Para millones de mexicanos y mexicoamericanos, significaba encontrarse con un pedazo de casa entre banderas, canciones, camisetas verdes y recuerdos familiares heredados generación tras generación.

Esa relación, sin embargo, se había desgastado.

Los malos resultados, las crisis deportivas, el desgaste de los procesos mundialistas y una creciente desconexión con la afición habían enfriado el vínculo entre el Tri y los paisanos, históricamente uno de los públicos más fieles del futbol internacional.

Pero algo parece haber cambiado rumbo al Mundial 2026.

La prueba apareció en California.

El Mundial despierta el amor por el Tri

El amistoso entre México y selección de Australia, programado para el próximo 30 de mayo en el Rose Bowl, ya supera los 60 mil boletos vendidos cuando todavía faltan casi dos semanas para el encuentro, de acuerdo con cifras de los organizaciores.

Todo apunta a un lleno cercano a las 89 mil 700 personas, capacidad oficial del estadio ubicado en Pasadena.

La cercanía de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha provocado un nuevo entusiasmo alrededor del equipo dirigido por Javier Aguirre.

El partido ante Australia será el penúltimo ensayo antes del debut mundialista frente a Selección de Sudáfrica y se ha convertido en una especie de reencuentro emocional entre el Tri y su afición migrante.

Guillermo Ochoa suma 8 títulos con la Selección Mexicana. Mexsport

En otro momento reciente, un amistoso de este tipo habría despertado apatía o dudas. Ahora ocurre lo contrario. La expectativa volvió a crecer y los aficionados están respondiendo incluso con precios elevados.

Los boletos para el encuentro oscilan entre 87 y 400 dólares.

Aun así, la demanda se mantiene alta.

Pasadena prepara una fiesta mexicana

El MexTour confirmó que alrededor del partido habrá distintas actividades para los aficionados.

La Selección Mexicana realizará un entrenamiento a puerta abierta el 29 de mayo, un evento que también tendrá venta de entradas para los seguidores que quieran observar de cerca al equipo nacional.

Ese mismo día se celebrará un Fan Day desde las 17:00 horas locales y posteriormente habrá un concierto encabezado por Xavi en el Court of Champions.

Durante el medio tiempo del partido, el DJ Deorro ofrecerá una presentación para los asistentes.

La combinación entre futbol, música y ambiente festivo refleja el modelo que durante décadas convirtió los partidos del Tri en Estados Unidos en auténticos encuentros culturales.

La afición mexicana se ha volcado de nuevo con el Tricolor.Fans o Aficion durante el partido Seleccion Mexicana (Mexico) vs Peru, partido amistoso de preparacion rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022, en el Estadio Rose Bowl, el 24 de Septiembre de 2022. Cristian de Marchena

El Rose Bowl y una historia especial con México

El Rose Bowl ocupa un lugar especial dentro de la memoria futbolística mexicana.

Ahí se disputó la final de la Copa Mundial de la FIFA 1994 y también ha sido escenario constante de partidos del Tricolor ante llenos multitudinarios.

Para miles de aficionados, asistir al Tri en California representa una tradición familiar. Padres que alguna vez cruzaron la frontera llevaron después a sus hijos y ahora incluso a sus nietos.

El regreso de Javier Aguirre también ha influido en el ambiente que rodea al equipo nacional.

Aunque el Tri todavía arrastra dudas futbolísticas, el entorno alrededor de la selección cambió conforme se acerca la Copa del Mundo.

La respuesta en Pasadena parece confirmarlo.

A casi dos semanas del partido, 60 mil personas ya aseguraron su lugar para ver a México frente a Australia y el Rose Bowl se perfila para otra noche teñida de verde, blanco y rojo en territorio estadounidense.