Kylian Mbappé anuncia su tercer Mundial con foto de niño: "Coupe du Monde, Partie 3"

Kylian Mbappé tuvo un día de contrastes: Los silbidos y abucheos de los aficionados en el estadio Santiago Bernabéu, con una zona mixta donde reveló que su propio entrenador lo considera el cuarto delantero del equipo… El otro momento, una fotografía con la que detuvo el tiempo.

La imagen que el delantero merengue publicó en Instagram es de una sencillez que aplasta. Un niño con la camiseta blanca de la selección de Francia de Adidas, pantalón azul, mirando a la cámara con una sonrisa tranquila, que no sabe todavía lo que viene. Sobre esa foto, pegadas como polaroids, dos instantáneas del hombre en que se convirtió ese niño: levantando la Copa del Mundo el 15 de julio de 2018 en Rusia, y en plena acción durante la final del 18 de diciembre de 2022 en Qatar.

Su mensaje, en francés, fue directo: "Coupe du Monde, Partie 3. Un fierté immense de pouvoir une nouvelle fois représenter mon pays dans la plus grande des compétitions. On va essayer de vous rendre fiers. (Copa del Mundo, Parte 3. Un orgullo inmenso de poder una vez más representar a su país en la competición más grande. Vamos a intentar haceros sentir orgullosos).

Del foso de los abucheos al sueño del Mundial

Mbappé tenía 19 años cuando levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018, siendo el segundo jugador más joven en marcar en una final mundialista después de Pelé. Cuatro años después disputó la final de Qatar 2022, que Francia perdió ante Argentina en penales, en uno de los partidos más dramáticos de la historia. Ahora viene el tercero, con 27 años y la capitanía de los Bleus.

Junto a Ousmane Dembélé, Lucas Hernandez y N'Golo Kanté, Mbappé es uno de los únicos supervivientes de la plantilla que se proclamó campeona del mundo hace ocho años en Rusia.

Lo que el Bernabéu no apaga

El mismo día en que Francia anunció su inclusión en la lista de jugadores de los que saldrán sus representantes en el Mundial, fue en el que escuchó los silbidos más sonoros de su paso como futbolista en un Bernabéu enardecido al salir a calentar y al ingresar de cambio ante el Oviedo. En zona mixta no se escondió: reveló que el técnico Álvaro Arbeloa lo sitúa como cuarto atacante del equipo, por detrás de Mastantuono, Vinícius y Gonzalo García.

Donde el club cierra puertas, la selección las abre de par en par.Mbappé ha entendido con el tiempo que su exposición pública no es solo una consecuencia del éxito, sino una herramienta para inspirar a otros. La foto del niño de Bondy con la camiseta de Francia lo confirma una vez más. Los abucheos del Bernabéu duran una noche. Los Mundiales, toda la vida.