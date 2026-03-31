Tiger Woods se aparta del golf tras accidente y arresto; se someterá a tratamiento

El estadunidense Tiger Woods anunció el martes que se retirará temporalmente del golf profesional para someterse a tratamiento, cuatro días después de sufrir un accidente automovilístico en Florida que derivó en su arresto bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol. La decisión lo deja fuera del Masters Tournament por segundo año consecutivo.

Esto es necesario para priorizar mi bienestar y trabajar hacia una recuperación duradera”, expresó el ganador de cinco chaquetas verdes en un mensaje difundido en redes sociales. Horas antes, Woods se declaró inocente por escrito en el condado de Martin y prevé renunciar a la audiencia de lectura de cargos programada para el 23 de abril.

Encuentran pastillas de hidrocona

De acuerdo con el informe de la Oficina del Sheriff, los agentes encontraron en su poder pastillas para el dolor identificadas como hidrocodona y observaron signos de intoxicación tras el choque de su SUV contra un remolque, impacto que terminó con el vehículo volcado de lado. El reporte describe ojos inyectados en sangre, pupilas dilatadas y movimientos lentos, además de sudoración durante el interrogatorio pese al aire acondicionado. El propio Woods reconoció haber ingerido medicamentos recetados esa misma mañana.

Otro incidente vehicular

El incidente ocurrió en una carretera residencial cercana a la costa en Jupiter Island, donde circulaba a cerca de 50 km/h. El daño material se estimó en 5000 dólares. Un camionero y otro testigo ayudaron a Woods a salir por la ventanilla del pasajero. No se reportaron heridos.

Durante la prueba de sobriedad en el lugar, los oficiales notaron que el golfista cojeaba y utilizaba una media de compresión en la rodilla derecha. Woods explicó su historial médico, que incluye siete cirugías de espalda y más de 20 intervenciones en la pierna derecha, además de un bloqueo en el tobillo al caminar. Según el agente, el desempeño en las pruebas evidenció que sus facultades estaban afectadas y que no podía conducir de forma segura.

El episodio revive un antecedente en 2009, cuando un accidente frente a su casa en Florida lo llevó a tomar un receso de cuatro meses para enfocarse en su vida personal antes de regresar al circuito.

Woods no compite desde el Abierto Británico de 2024 y continúa en recuperación tras su séptima cirugía de espalda en octubre. Su plan contemplaba volver en Augusta, escenario donde ha construido parte de su legado.

La pausa también alcanza su influencia fuera del campo. El exnúmero 1 del mundo se alejará temporalmente de la junta directiva del PGA Tour, donde lidera el Comité de Competición Futura encargado de rediseñar el calendario. El comisionado ejecutivo Brian Rolapp expresó respaldo total y destacó su impacto dentro y fuera del deporte.

El abogado defensor Douglas Duncan no respondió a solicitudes de comentarios tras la declaración judicial.