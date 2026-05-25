Allegri se iría del Milan: ¿Qué pasará con el futuro de Santiago Giménez?

El panorama en el AC Milan y de Santiago Giménez está en un punto crítico y el futuro del jugador mexicano podría definirse mucho antes de que arranque el Mundial 2026, esto ante la posibilidad de que el director técnico Massimiliano Allegri no continúe para la temporada 2026-2027.

De acuerdo con un análisis publicado por La Gazzetta dello Sport, el segundo ciclo del estratega en Milan está prácticamente terminado por razones deportivas y contractuales, pues el entrenador falló de manera evidente en el único y verdadero objetivo de la campaña: alcanzar la Liga de Campeones de la UEFA para regresar después de un año fuera, algo que perdieron el domingo tras caer 2-1 ante el Cagliari.

La crisis institucional mantiene al Milan en un angustiante punto de partida y obliga al club a buscar una nueva guía en tiempo récord para confeccionar el mercado de fichajes. Es precisamente aquí donde el futuro de Santiago Giménez entra en un terreno de total incertidumbre.

¿Peligra el futuro de Santiago Giménez ante la salida de Allegri?

El delantero mexicano ha estado bajo la órbita del conjunto rossonero para reforzar la ofensiva; sin embargo, como bien advierte La Gazzetta dello Sport, la tipología de las altas y bajas dependerá estrictamente del sistema táctico del próximo timonel, argumentando que "una cosa es el 3-5-2 y otra el 4-2-3-1".

Santiago Gimenez cierra una nueva temporada en Europa; de mantenerse en el Milan, no jugará Champions League. AFP

Actualmente, Zlatan Ibrahimovic es quien lidera las gestiones de emergencia en constante comunicación con el propietario Gerry Cardinale. En la baraja de opciones que maneja el sueco destacan nombres internacionales como Xavi Hernández —con quien compartió vestidor en el Barcelona—, Andoni Iraola —tras cerrar un ciclo exitoso con el Bournemouth— y el portugués Marco Silva.

La salida de Allegri es casi una sentencia de que Giménez no seguiría en el cuadro italiano dado que fue el director técnico quien decidió defender su permanencia constante, a pesar la lesión que lo alejó una importante parte de la temporada a finales del 2025 e inicio del 2026. El mexicano cerró la temporada sin un solo gol en la Serie A, únicamente consiguió hacerse presente en el marcados en la Copa Italia.