Cadillac investiga por qué la suspensión de Checo Pérez explotó en Canadá 

El fin de semana del Gran Premio de Canadá terminó con un sabor amargo para la escuadra Cadillac y el mexicano Sergio Pérez. Lo que perfilaba para ser la actuación más sólida en lo que va del campeonato de la Fórmula 1 se transformó en frustración absoluta con el primer abandono del mexicano.

En la parte media de la carrera, cuando Checo Pérez peleaba por la posición 14 contra el Haas de Esteban Ocon, la suspensión delantera derecha explotó.

La escudería estadunidense admitió públicamente que todavía se encuentra en medio de un análisis profundo, tratando de descifrar las causas exactas que provocaron la avería mecánica en el monoplaza del piloto mexicano.

A través de un breve comunicado emitido a los medios de comunicación en el circuito de Montreal, el equipo norteamericano confirmó el inicio de las indagatorias para comprender el desperfecto: "Checo se retira de la carrera; es su primer retiro este año. Se está investigando el motivo".

Horas más tarde, los ingenieros de la organización arrojaron un primer veredicto sobre el origen del problema, descartando de manera categórica que el percance fuera ocasionado por un error de conducción o un contacto externo en la pista canadiense como se había sugerido: "Checo se retiró debido a una falla en la suspensión. No chocó contra nada ni pasó por encima de un bordillo".

Sergio 'Checo' Pérez calificó en la parte trasera del GP de Canadá Reuters

“Hicimos un paso enorme”: Sergio Pérez analiza el rendimiento

A pesar de la desilusión que implicó marcharse con las manos vacías de territorio norteamericano, Sergio Pérez se mostró tranquilo y prefirió rescatar los evidentes destellos de competitividad que exhibió: “¡Iba bien! Obviamente, al principio nos equivocamos con los neumáticos intermedios, ma era un 50-50 hacia qué lado ir”.

Sin embargo, la estrategia de recuperación comenzó a dar frutos con el paso de las vueltas, permitiéndole remontar posiciones y entrar de lleno en la pelea en la zona media de la parrilla. “Nos estábamos recuperando y estábamos en la contienda, peleando con Esteban [Ocon], y luego me puse por delante del Haas y tuvimos un buen ritmo”

“Luego, desafortunadamente, tuvimos una falla en la suspensión y tuvimos que retirarnos”, lamentó 'Checo' quien calificó el fin de semana como “un paso enorme en la dirección correcta este fin de semana y ha sido nuestro fin de semana más competitivo desde el inicio de la temporada”.