Enrique Riquelme lanza su candidatura y reta a Florentino Pérez por el trono del Real Madrid

Enrique Riquelme dio inicio oficial a su campaña rumbo a la presidencia del Real Madrid tras inaugurar su sede electoral frente al Estadio Santiago Bernabéu. El empresario alicantino aprovechó el acto para lanzar un reto directo a Florentino Pérez: realizar un debate público para que los socios madridistas comparen proyectos y elijan el futuro del club.

Riquelme se convirtió recientemente en el primer rival oficial de Florentino en unas elecciones presidenciales del Real Madrid en casi 20 años, luego de que su candidatura fuera validada por la Junta Electoral del club blanco.

El empresario aseguró haber cumplido con todos los requisitos establecidos en los estatutos, incluyendo el aval bancario necesario para competir en los comicios. Con ello, rompió con una larga etapa sin oposición efectiva en la institución merengue.

Durante la presentación de su proyecto, Riquelme defendió un modelo basado en “democracia, transparencia y participación” de los socios. Además, cuestionó algunos puntos de la actual administración, especialmente la remodelación del Santiago Bernabéu y la falta de debate interno dentro del club.

El aspirante también adelantó que buscará mejorar la experiencia de los aficionados y fortalecer distintas áreas deportivas del Real Madrid si logra imponerse en las elecciones.

Estos comicios representan un momento histórico para el conjunto blanco, ya que desde 2006 no existía una contienda presidencial con más de un candidato. Aunque Florentino Pérez parte como amplio favorito, la aparición de Enrique Riquelme abre un nuevo escenario político en el club y reactiva la participación de los socios madridistas.