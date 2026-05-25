Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones se unen a la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026

La recta final de la preparación mundialista está en marcha. La Dirección Deportiva de Selecciones Nacionales confirmó que Álvaro Fidalgo y Julián Quiñones ya reportaron en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) para integrarse de lleno a la concentración de la Selección Nacional de México.

Ambos futbolistas se ponen bajo las órdenes del cuerpo técnico nacional de cara a los últimos dos partidos amistosos de preparación, los cuales servirán como el ensayo definitivo antes del silbatazo inicial en la Copa Mundial del 2026.

Julián Quiñones viene de ser campeón de goleo en Arabia Saudita Mexsport

Legión extranjera: El Tri arma su arsenal definitivo

El llamado de ambos elementos mantiene la línea del combinado azteca de incorporar de forma progresiva a los futbolistas que militan fuera de la Liga MX, apuntalando el plantel en el proceso final de la planeación mundialista:

Álvaro Fidalgo: El mediocampista español naturalizado mexicano llega procedente del Real Betis de LaLiga.

Julián Quiñones: El atacante aporta la cuota de potencia desde el Al-Qadsiah del fútbol de Arabia Saudita.

Con la llegada de Fidalgo y Quiñones, el Tricolor comienza a cerrar filas, buscando la puesta a punto física y futbolística idónea para encarar la justa máxima frente a su afición.