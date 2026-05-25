Vicente Sánchez reaparece para felicitar a Cruz Azul por el campeonato del Clausura 2026

Vicente Sánchez volvió a aparecer públicamente para enviar un emotivo mensaje a Cruz Azul tras la obtención de la décima estrella en el Clausura 2026.

El extécnico celeste, quien conquistó la Copa de Campeones de la Concacaf 2025 con La Máquina, utilizó sus redes sociales para felicitar a la institución cementera y mostrar su cariño hacia el club en el que vivió una etapa exitosa.

Quiero felicitar a toda la familia de Cruz Azul por el campeonato obtenido. Me alegra ver a esta gran institución seguir construyendo historia y alcanzando nuevos objetivos. Felicitaciones a jugadores, staff, directiva y afición por este gran logro. Que Dios los siga bendiciendo”, publicó Sánchez en su cuenta de Instagram.

El estratega uruguayo conquistó la Concachampions en 2025 con Cruz Azul Mexsport

El mensaje no pasó desapercibido entre la afición cementera, especialmente porque la salida del estratega uruguayo estuvo rodeada de polémica. A pesar de conquistar la Concachampions 2025 y llevar al equipo hasta las Semifinales del Clausura 2025, la directiva decidió no renovar su contrato.

Aunque los resultados deportivos respaldaban su gestión, la dirigencia optó por iniciar un nuevo proyecto deportivo, poniendo fin a la etapa de Vicente Sánchez en el banquillo celeste.

A un año de su salida, el técnico uruguayo mostró empatía y gratitud con Cruz Azul, institución que ahora presume 10 títulos de Liga MX en su historia.