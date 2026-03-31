El reporte policial de Tiger Woods: Ojos inyectados y posesión de hidrocodona

Una nueva revelación sobre el accidente automovilístico y posterior arresto de Tiger Woods en Florida ha salido a la luz, en esta ocasión por el medio TMZ, con reportes que señalan que fueron encontradas medicinas de prescripción al afamado golfista al momento de su primera entrevista con la policía.

Según la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, Woods presentaba pupilas dilatadas, ojos inyectados en sangre y una actitud extremadamente aletargada tras volcar su Land Rover en Júpiter Island.

El reporte indica además que los agentes hallaron dos pastillas de hidrocodona en su bolsillo, un hallazgo que coincide con la confesión del atleta, quien admitió haber consumido medicamentos recetados esa misma mañana.

A pesar de que la prueba de alcoholemia marcó 0.000, Woods falló en los ejercicios de sobriedad de campo. Los oficiales describieron que el "Tigre" caminaba con torpeza, sudaba profusamente y hablaba con una dicción pesada.

Durante las pruebas de coordinación, como tocarse la nariz o seguir una luz con la mirada, Woods fue incapaz de mantener el equilibrio o comprender instrucciones sencillas.

En la estación de policía, una vez que fue llevado, Tiger Woods se negó a someterse a una prueba de orina. Esta situación junto con los fármacos que le fueron encontrados lo llevó a ser arrestado por cargos por conducir bajo la influencia y daños a la propiedad.

¿Qué es la hidrocodona y para qué se usa?

La hidrocodona que le fue encontrada a Woods es un analgésico opioide semisintético derivado de la codeína. Su función principal es el tratamiento del dolor agudo o crónico de intensidad moderada a severa bloqueando las señales de dolor del sistema nervioso central.

Debido a su potencia, es una sustancia estrictamente controlada. Entre sus efectos secundarios más comunes se encuentran la somnolencia extrema, mareos y una notable disminución de las capacidades psicomotoras y de reacción.

Historial de lesiones: El vínculo de Woods con los analgésicos

La dependencia de Tiger Woods a fármacos potentes parece ser una consecuencia directa de su calvario físico. El golfista ha pasado por el quirófano en más de treinta ocasiones, incluyendo siete cirugías de espalda y más de veinte operaciones en las piernas y tobillos. Este historial de intervenciones traumáticas le ha dejado secuelas permanentes, como bloqueos en el tobillo al caminar y la necesidad de utilizar medias de compresión.

Este incidente no es el primero en su tipo; en 2017, Woods fue arrestado en circunstancias similares, y los exámenes toxicológicos de aquel entonces revelaron una mezcla de cinco drogas en su sistema, incluida la hidrocodona.