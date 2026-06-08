¡Ya tiene chamba! Esteban Solari apunta a llegar a Pumas 

La salida de Esteban Solari de Pachuca se confirmó este lunes de manera sorpresiva. El técnico argentino y los Tuzos no llegaron a un acuerdo para renovar su contrato y aunque había esperanzas con él, ahora tendrá que buscar otro camino.

Solari deja el banquillo de los Tuzos después de asumir el cargo a finales de 2025. En su etapa al frente del equipo hidalguense mostró un estilo ofensivo y competitivo, aunque no pudo avanzar a la final del Clausura 2026. Su ciclo terminó por diferencias económicas y de proyecto con la directiva.

Esteban Solari se siente confiado de cara al partido de regreso Mexsport

Pumas se lanza por Esteban Solari

De acuerdo con José Ramón Fernández, Esteban Solari será el nuevo director técnico de Pumas. El argentino, quien como jugador brilló con la camiseta universitaria siendo goleador en 2007, deja Pachuca para asumir el reto en Ciudad Universitaria.

Su pasado como ídolo auriazul, donde formó una dupla recordada con Ignacio Scocco, lo convierte en un perfil sentimental y futbolístico atractivo para la directiva, quien busca a gente que sepa lo que es la institución.

El técnico argentino llega en un momento de transición para el club, buscando estabilidad tras una buena campaña pero con cambios en el proyecto deportivo.

¿Qué pasa con Efraín Juárez?

La salida de Efraín Juárez aún no ha sido anunciada de manera oficial por el club, aunque el técnico mexicano ya presentó su renuncia.

Efraín, que llevó a Pumas a la Final del Clausura 2026, decidió dar un paso al costado principalmente por diferencias con la directiva respecto a la conformación del plantel para el Apertura 2026.

La indirecta que mandó Efraín Juárez tras la salida de Pumas MEXSPORT

Aunque el equipo fue subcampeón, las negociaciones para su continuidad fracasaron, y su salida se considera un hecho inminente, aunque el club mantiene silencio oficial mientras cierra detalles.

La posible llegada de Solari encajaría como una opción rápida y con conocimiento del entorno universitario, pero el retraso en el anuncio de la salida de Juárez mantiene el proceso en vilo.