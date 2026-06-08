¡Sorpresa! Pachuca anuncia la salida de Esteban Solari, ¿Qué pasó?

Esteban Solari llegó en noviembre de 2025 a Pachuca como técnico de emergencia para reemplazar a Jaime Lozano y tomar las riendas en el Play-In del Apertura 2025.

Su experiencia y carácter inmediato inyectaron energía al equipo, que respondió con un triunfo en su debut ante Pumas.

Las expectativas crecieron con su continuidad para el Clausura 2026, donde Pachuca mostró solidez, clasificó a Liguilla en buena posición y eliminó al bicampeón Toluca para alcanzar las Semifinales.

Esteban Solari tiene a los Tuzos en el umbral de volver a una final de la Liga MX. Reuters

Sin embargo, para sorpresa de todos, se rompió la relación. Tras la eliminación en semifinales del Clausura 2026 ante Pumas, las conversaciones por la renovación no prosperaron.

Pachuca anuncia la salida de Esteban Solari

El Club Pachuca emitió un breve comunicado en sus canales oficiales agradeciendo el trabajo de Esteban Solari y confirmando la terminación de su vínculo de manera amistosa.

Después de semanas de negociación con el profesor Esteban Solari, lamentamos no haber llegado a un acuerdo que garantizara su continuidad”, se lee.

No se mencionan detalles específicos sobre las causas de la ruptura, sin embargo, se entiende que el club y el entrenador no alcanzaron un pacto por la renovación de su contrato.

Siempre pensamos en Esteban como un técnico de largo plazo, dando solidez y estabilidad a todos los proyectos dentro de la institución”, continúo.

Y finalmente, el comunicado termina detallando que “reconocemos el trabajo realizado por Esteban Solari y su cuerpo técnico, expresándoles nuestro agradecimiento y deseándoles mucho éxito”.

La estancia de Solari en Pachuca

Esteban Solari arribó a Pachuca a mediados de noviembre de 2025, proveniente de Godoy Cruz, para tomar un equipo que necesitaba un impulso inmediato en la fase final del Apertura.

Pachuca fue eliminado por la posición en la tabla en el Clausura 2026 de la Liga MX. Mexsport

En su paso, el ‘Tano’ logró estabilizar al equipo, implementó ideas claras de juego y llevó a los Tuzos a mostrar un nivel competitivo superior, especialmente en el Clausura 2026. Clasificaron en la cuarta posición con 31 puntos, dieron la sorpresa ante Toluca en cuartos y llegaron a semis, dejando una huella positiva en cuanto a competitividad y ADN ganador.

Apenas seis meses después de su llegada, Solari deja el banquillo hidalguense. Su ciclo fue breve pero intenso: llegó como bombero y se convirtió en una solución temporal que generó ilusión.

Estadísticas de Solari en Pachuca