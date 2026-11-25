El año pasado, el partido entre los Chiefs y los Cowboys en el Día de Acción de Gracias estableció un récord de audiencia para la temporada regular, con un promedio de más de 57 millones de espectadores. Una cifra que refleja lo que representa la NFL para millones de estadounidenses durante una de las celebraciones más importantes del país.

Una comida en familia, un pavo en el centro de la mesa y el futbol americano en la televisión. Para muchos estadounidenses, Thanksgiving y la NFL son inseparables, una tradición que trasciende lo deportivo y se convierte en parte de los recuerdos familiares. Este jueves 26 de noviembre, la liga volverá a protagonizar una de sus fechas más emblemáticas, en una semana que también tendrá actividad durante el Black Friday.

“Nos encanta que estemos creando una especie de nuevo día festivo para que las familias se reúnan, se sienten y disfruten más del fútbol americano de la NFL”, señaló el exquarterback de la NFL, Ryan Fitzpatrick sobre la tradición del Viernes Negro.

Este año, el Allianz Arena recibió a la NFL. REUTERS

Creo que los jugadores lo ven con buenos ojos, porque también ven los beneficios en términos del tope salarial y los ingresos que se vienen”, añadió

La celebración se extenderá más allá del jueves, con cinco partidos programados entre miércoles y viernes, antes de que la Semana 12 continúe el domingo y el lunes. La incorporación de encuentros alrededor del Black Friday amplía una agenda que busca mantener a la NFL como parte de las reuniones y celebraciones de millones de aficionados.

Andrew Whitworth, por su parte, habló sobre lo que significa para los jugadores viajar a nuevos destinos y llevar el futbol americano a otras culturas, una experiencia que cada vez genera mayor aceptación dentro de la liga.

Al principio, había cierta resistencia, pero durante los últimos 10 o 15 años, los jugadores realmente han comenzado a abrazarlo. Ahora están emocionados, lo esperan y disfrutan sumergirse en diferentes culturas y llevar nuestro gran juego alrededor del mundo”, comentó Whitworth, quien recordó su experiencia en Londres, en 2015.

Entre el pavo, las reuniones familiares, las compras y el futbol americano, la NFL convierte una semana festiva en una oportunidad para ampliar sus tradiciones y acercar el deporte a nuevas audiencias.