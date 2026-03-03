Tensión en la F1 por el GP de Australia; fletan vuelos chárter

El conflicto en Medio Oriente tiene repercusiones en el deporte. Cristiano Ronaldo ya habría salido de Arabia Saudita por un ataque a la Embajada de EU en Riyahd, mientras que la Fórmula 1 intenta que el inicio de la temporada 2026 no se vea perjudicado, por ello utiliza aviones chárter para trasladar a Melbourne a miembros de la categoría para el Gran Premio de Australia.

El cierre del espacio aéreo en Medio Oriente ha ocasionado un caos en los viajes.

Se traslada al personal de la F1 en vuelos chárter Reuters

Dos aviones partieron de Londres este lunes por la noche para trasladar a Australia al personal de 10 de los 11 equipos de la parrilla, así como a los responsables de la F1, en vuelos chárter coordinados por una agencia de viajes.

El personal tiene previsto aterrizar en Melbourne este miércoles por la mañana, a 48 horas antes de la sesión de entrenamientos libres en el circuito de Albert Park.

Algunas personas que trabajan en el F1 han tenido que modificar sus rutas para llegar al GP de Australia AFP

Cerca de dos mil personas trabajan en cada carrera de la F1 y se estima que al menos una cuarta parte tenía previsto viajar a Australia a través de Doha y Dubái.

Varios empleados de la F1 tuvieron que cambiar de ruta o tomar vuelos chárter, debido al conflicto en Medio Oriente. Algunos han tenido que hacer escalas para tratar de llegar a Australia.

Responsables de la F1 confían en que el Gran Premio de Australia se realice conforme a lo planeado.

LAS PRÓXIMAS DOS CARRERAS DE LA F1 EN MARZO DE 2026: