¿Fútbol o lucha libre? La FIFA decide el futuro de los polémicos agarrones en los tiros de esquina

La FIFA ha confirmado que no habrá modificaciones en las reglas de juego de los tiros de esquina, esto ante críticas que han surgido en la Liga Premier por los constantes agarrones y bloqueos durante estas maniobras y, con algunos sectores, exigiendo sanciones por el contacto físico más rudo que se está creando en jugadas a balón parado.

Equipos como el Arsenal han estado en el centro de la controversia tras igualar el récord de la liga con 16 goles anotados directamente desde el corner en una sola temporada. Su efectividad ha generado tanto elogios por su técnica como críticas por la naturaleza agresiva de sus rutinas dentro del área chica.

El vacío legal de la IFAB: El balón debe estar en juego

A pesar de las quejas de entrenadores y jugadores, la International Football Association Board (IFAB), organismo encargado de las leyes del futbol, no considera que la situación requiera una reforma inmediata.

Tras una cumbre en Cardiff, Ian Maxwell, miembro de la junta y director ejecutivo de la federación escocesa, señaló que no existe evidencia de que el comportamiento esté empeorando o que se tenga un mayor contacto físico o generando peligro ante los movimientos que se dan en el área chica antes de que el balón esté en juego.

Bajo las regulaciones actuales, existe un detalle técnico fundamental: el balón no está en juego hasta que se cobra el tiro de esquina. Esto significa que los árbitros no pueden pitar una falta antes del reinicio, aunque sí pueden sancionar faltas una vez que el balón está activo. Maxwell enfatizó que los oficiales ya tienen la autoridad necesaria para actuar dentro del marco existente.

Estrategas como Arne Slot, director técnico del Liverpool, han afirmado que los partidos ya no son un "placer de ver" debido a la excesiva dependencia de las jugadas a balón parado y el contacto físico desmedido.