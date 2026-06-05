Virus tumba a Arnaldi y Cobolli es finalista: jugará contra Zverev la final de Roland Garros

Matteo Arnaldi no vomitó sobre en la mítica cancha Philippe-Chatrier. Ni siquiera llegó a pisarla. La noche anterior al partido más importante de su vida comenzó a volver el estómago, tuvo fiebre alta y a sentir escalofríos severos. El viernes por la mañana, el tenista italiano de 25 años se encontraba completamente postrado, incapaz de moverse, comer o hidratarse. Así terminó, antes de comenzar, una de las semifinales más esperadas de Roland Garros 2026: el primer choque de la historia del tenis profesional entre dos italianos en la antesala de un título de Grand Slam.

Arnaldi anunció su retiro oficial justo antes de su enfrentamiento contra Flavio Cobolli debido a una gastroenteritis viral. El abandono marca un hito amargo para el deporte: se trata del primer walkover hacia una final varonil en toda la historia del torneo parisino.

La situación es cruel si se analiza el contexto y el desgaste físico que el italiano dejó sobre la arcilla roja. El número 104 del ranking ATP acumuló 17 horas y 42 minutos en cancha durante sus partidos previos, lo que representa una hora y 58 minutos más que cualquier otro tenista en alcanzar los cuartos de final de un major desde que la ATP comenzó a registrar oficialmente los tiempos en 1991.

El cuerpo simplemente colapsó tras batallas épicas de cinco sets y partidos que terminaron de madrugada; un torneo de sufrimiento cerrado por un virus".

La otra cara de la moneda la vive Flavio Cobolli, quien se convirtió en finalista del Abierto de Francia sin disputar un solo punto en la semifinal. El romano de 24 años, décimo cabeza de serie del torneo, disputará el domingo su primera gran final ante el alemán Alexander Zverev, segundo sembrado del mundo.

Flavio Cobolli disputará su primera final de un Grand Slam, luego de avanzar tras no jugar las semifinales. Reuters

El camino de ambos finalistas en el circuito deja datos clave:

Historial ATP: Favorece a Alexander Zverev por 3-1 sobre el jugador italiano.

Favorece a Alexander Zverev por sobre el jugador italiano. Antecedente en París: El alemán venció a Cobolli en la tercera ronda de Roland Garros 2025 por 6-2, 7-6 y 6-1.

El alemán venció a Cobolli en la tercera ronda de por 6-2, 7-6 y 6-1. Hito histórico: Es la primera final masculina en París con un tenista italiano en la era reciente.

La fortuna del cuadro colocó a Cobolli en el partido definitivo. Lo que suceda el domingo en París ya es su historia.