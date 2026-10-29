‘Tenía muchas ganas de volver’: la felicidad de ‘Bob’ Morita

Gilberto Mora mostró su felicidad de regresar a las canchas, en uno de los estadios que tiene atesorado, debido al reciente Mundial que disputó con la Selección Mexicana, en el Banorte. Fue el primer partido del juvenil mexicano con 18 años, en el empate 1-1 que rescató el América con los Xolos de Tijuana, duelo pendiente de la jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX.

“La verdad estoy muy contento de poder regresar. Tenía muchas ganas de volver a jugar con mi equipo futbol, así que muy contento, feliz, agradecido con toda la gente que viene a apoyar”, mencionó en entrevista para la Liga MX.

La presencia de Gilberto Mora en la Ciudad de México llamó la atención. Antes de que iniciara el partido, parecía que iba a pasar otro encuentro en la banca, pero todo cambió cuando salió al calentamiento, por lo que la expectación aumento.

Gilberto Mora entró a la cancha al minuto 57, donde la afición lo recibió con una tremenda ovación Mexsport

Morita entró a la cancha al minuto 57 tras una ausencia de cinco partidos por molestias físicas. La afición se le rindió al juvenil mexicano al recibirlo con una tremenda ovación.

El Estadio Banorte se le rindió al futbolista de Xolos, como si fuera local, y celebró cada amague, cada intento y cada acción, algo similar cuando jugó Ronaldinho, con Gallos de Querétaro, contra el América en dicho recinto.

‘BOB’ MORITA E ISRAEL REYES, OTRO MOMENTO ÉPICO

La noche también nos regaló otro momento épico. Cuando los futbolistas salieron a la cancha, se vio a Israel Reyes junto a “Bob” Morita, abrazados, subiendo las escaleras y dialogando, lo que provocó una sonrisa con el de Xolos de Tijuana.

¿Por qué ‘Bob Esponja’ Morita? En alguna ocasión, Israel Reyes contó que uno de los sobrenombres de Gilberto era el mencionado, debido a lo esponjoso de su cabello.