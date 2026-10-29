‘Generali Stadium’: Milan e Inter presentan proyecto de su nuevo estadio

Rivales en el campo, socios fuera del él. La tarde de este jueves Milan e Inter de Milán hicieron la presentación oficial del que será el nuevo estadio de ambos equipos y el cual empezarán a construir de manera conjunta muy pronto.

Por medio sus respectivas redes sociales, Milan e Inter publicaron en video el proyecto de “Generali Stadium”, el inmueble con capacidad para 71 mil espectadores que será el ‘remplazo’ del mítico San Siro a partir de la próxima década.

“Inspirado en el patrimonio arquitectónico de Milán y diseñado para el futuro. El Generali Stadium reúne diseño, innovación y sostenibilidad en uno de los proyectos más ambiciosos jamás concebidos para la ciudad”, escribieron ambos clubes.

Pese al espectacular anuncio, la fecha de estreno de este inmueble aún está lejos de suceder. De acuerdo al proyecto, se espera que Milan e Inter se hunde al nuevo estadio para el inicios de la temporada 2031/2032, es decir, dentro de cuatro años y medio.

Con más de 100 años de historia y considerado como un templo del futbol mundial, San Siro se verá reducido a escombros, pues parte del plan de este nuevo estadio es demoler por completo el estadio.

El gran negocio del nuevo estadio

De acuerdo a diversos reportes se estima que el nuevo estadio de Inter y Milan costará al rededor de mil 300 millones de euros, una cifra muy similar a lo que costó la remodelación del Santiago Bernabéu hace algunos años, por poner un ejemplo.

Sin embargo, pese a la estratosférica cifra que pagaran los clubes italianos por su nueva casa, este inmueble ya cuenta con un importante negocio asegurado que le empezará a generar ganancias a ambas instituciones.

El inmueble llevará por nombre “Generali Stadium” debido a que la empresa más importante de seguros en Italia, Generali, pagará al rededor de 650 millones de euros para que su marca esté presente en el nombre del estadio por los próximos 20 años.