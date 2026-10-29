Charlyn Corral se ‘rompe’ y pide que se le valore en México: “No le debo nada a nadie”

Charlyn Corral ganó el premio a mejor goleadora del año en la reciente gala del Balón de Oro. Después de más de 20 años de carrera, la delantera mexicana añadió un logro más a su palmarés. Ante esto, la misma Charlyn mencionó, entre lágrimas, que ya no le debe nada a nadie. De igual manera, fue contundente al decir que siempre supo que sería una de las mejores jugadoras del mundo.

Charlyn ya triunfó en España, donde ganó un Pichichi con el Levante. De igual manera, dejó huella en el Atlético de Madrid. No conforme con eso, también ya escribió historia en México, pues además de múltiples títulos de goleo, también ya fue campeona con Pachuca. Mientras tanto, en Selección Mexicana también fue dos veces Mundialista y ya ganó medallas de oro en Juegos Panamericanos y Centroamericanos.

Charlyn Corral permitió que los asistentes a la conferencia tocaran su trofeo Eduardo Jiménez

Ante todo este palmarés, aunado a su reciente distinción de France Football como la ‘Goleadora del Año’, Charlyn dijo que ya no tiene que demostrarle algo a nadie, pues ha logrado cosas que ningún mexicano ha hecho. De igual manera, la delantera se dijo feliz por todo lo vivido y mencionó que a partir de ahora se liberará de las presiones y se enfocará en disfrutar el futbol.

Muchas veces a lo mejor no se me apreciaba, yo pensé que se me iba a apreciar el día que ya no jugara; hoy me doy cuenta que llegó en el momento justo porque no es tarde. Cuando pasé a las fotos con Harry no asimilaba todo lo que viví. Ya no le debo nada a nadie, he hecho lo que ningún mexicano ha hecho, no tengo rencores con nadie. Quiero por fin disfrutar el futbol y que sepan que en este país siempre tuvieron una joya que en algunos momentos valoraron, en otros no. Que no quede duda de mi capacidad”, dijo la goleadora.

En reiteradas ocasiones, Charlyn mencionó que no se confiaba en ella. Incluso, la atacante dijo que no se le valoraba como ella merecía. Sin embargo, ella dejó en claro que siempre supo que podía llegar a ser una de las mejores jugadoras del mundo. Ahora, con esta nueva distinción internacional, afirma que ha dado un golpe más sobre la mesa para demostrar toda su calidad futbolística.

“Desde que empecé a jugar siempre supe que podía ser de las mejores del mundo y yo crecí con esa mentalidad. Cuando gané el Pichichi yo llegué siendo una desconocida y después preguntaban ‘¿cómo le hace la mexicana?’. Al final son muchas anécdotas y vivencias y el hecho de haber ido a un paso como España y triunfar no es poca cosa. Después de esto es un golpe sobre la mesa de decir que he sido una jugadora diferente, especial”, agregó.

Charlyn Corral convivió con familiares y personal del club Pachuca Eduardo Jiménez

De igual manera, no dejó pasar la oportunidad de agradecer a Pachuca por respaldarla en todo momento desde su llegada. Además de que los Tuzos le brindaron toda la confianza, señaló que ambas partes se han ayudado mutuamente para escribir historia en el futbol mexicano.