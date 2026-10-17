Messi cumplió el sueño de Morita

Gilberto Mora no dejó pasar la ocasión para agradecerle a Lionel Messi, a unos días de que el argentino anunciara una campaña en el que la “joya” mexicana apareciera entre un grupo selecto de jóvenes con potencial a ser figuras.

En un mensaje en redes sociales, Morita tuvo palabras para el campeón del mundo por integrarlo en la campaña Messi+10, bajo una iniciativa de adidas.

“Un honor formar parte de Messi+10. Gracias @leomessi y @adidasfootball por elegirme. Llevar tus botines será un sueño”, publicó el jugador de Xolos de Tijuana en Instagram.

Gilberto Mora ya estrenó los botines de Lionel Messi y compartió esta historia en redes sociales Captura de pantalla

Gilberto Mora también ya los estrenó y en una historia de la red social, mostró el par de botines que le llegó.

Los jugadores que Messi y la marca consideran que tienen proyección internacional son: Can Uzun, Chloe Sarwie, Gilberto Mora, Giovanna Waskman, Jesús Rodríguez, Kees Smit, Lotta Wrede, Max Dowman, Tomas Aranda y Zavier Gozo.

Gilberto Mora se recupera de una inflamación de la cadera, según lo que dijo hace unos días Sebastián Abreu Mexsport

En el juego entre Xolos y Puebla, el originario de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, no estuvo en la banca, así como en el duelo ante Juárez de la jornada 11 del Apertura 2026 de la Liga MX.

Hace unos días, el técnico Sebastián Abreu indicó que Morita seguía recuperándose por una inflamación en la cadera y descartó que tuviera alguna lesión. “Todo está controlado”, dijo.

La próxima semana habrá fecha doble en la Liga MX. Xolos de Tijuana visitará al Toluca el miércoles 21 de octubre de 2026 y en la jornada 14, el cuadro fronterizo recibirá a Santos Laguna el domingo 25 de octubre.